Ore di ansia per il campionissimo di motociclismo italiano Valentino Rossi. Suo papà Graziano Rossi, infatti, nella serata di sabato scorso, è stato trasportato e ricoverato all’ospedale di Fano, dove dovrà svolgere alcuni esami per via delle sue condizioni di salute. L’ex pilota e papà d’arte si trova nel reparto di Neurologia per degli accertamenti. Tuttavia non sembra essere in pericolo di vita.

Valentino Rossi non ha certo bisogno di grosse presentazioni. Il pilota pesarese è diventato letteralmente una leggenda in sella alla sua moto. Ha vinto la bellezza di nove titoli nel mondiale di motociclismo e lo scorso novembre ha detto definitivamente addio alla sua carriera.

Oltre al talento, se c’è stata sempre una costante nella vita e nella carriera di Valentino, quella è stata suo papà Graziano. È lui che gli ha anche trasmesso la passione per le due ruote fin da quando era solo un bambino.

Graziano Rossi è stato un pilota a sua volta. Da giovane aveva corso nel motomondiale, conquistando tre vittorie nella classe regina e piazzandosi al terzo posto della classifica generale nel mondiale della classe 250cc del 1979.

Purtroppo, a causa di un brutto incidente avvenuto nel 1982, Graziano aveva dovuto smettere di correre.

Il mondo delle due ruote, però, Rossi senior non lo ha mai abbandonato. È sempre stato al fianco di suo figlio Valentino, che certamente non poche soddisfazioni gli ha dato nell’arco di una carriera portentosa durata oltre 20 anni.

Problemi di salute per Graziano Rossi

Nel pomeriggio di sabato scorso, il papà di Valentino si è recato all’ospedale di Pesaro in preda a malori. Dopo una visita i dottori hanno optato per un trasferimento al reparto di Neurologia dell’ospedale Santa Croce di Fano, dove successivamente il 67enne è stato ricoverato.

L’uomo è entrato in ospedale in codice verde, con necessità di cure urgenti ma comunque non in pericolo di vita.

Ulteriori informazioni riguardo alle condizioni mediche ancora non sono state rese note. Aggiornamenti, comunque, dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, si crede, tramite dei comunicati stampa.

Valentino Rossi, per il momento, non ha rilasciato ancora alcuna dichiarazione a riguardo. I fan sono in attesa di notizie anche a riguardo della gravidanza che ormai volge al termine della sua compagna Francesca Sofia Novello.