Il conduttore Gregg Wallace ha voluto raccontare la vita del suo bambino di 4 anni: Sid è autistico, non parla e porta il pannolino

Gregg Wallace è un personaggio noto per la sua conduzione di MasterChef e nonostante appaia sempre sorridente dietro le telecamere, non ha affatto una vita facile. Più volte ha raccontato di suo figlio e di come affronta la sua condizione, nonostante tutto.

Sid è affetto da autismo e oggi ha bisogno quotidianamente delle cure dei suoi genitori. Lo stesso Gregg Wallace ha raccontato:

Sid ha quattro anni, è autistico e non parla. Ha ancora i pannolini, non usa le posate. La sua scelta di cibi è molto limitata, ma è un bel bambino. Fortunatamente non ha molti problemi sensoriali, ama le coccole e giocare. Quando mostra interazioni, ci da speranza. E questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Insieme alla moglie Anna affronta giorno per giorno la crescita del suo bambino e, anche se a volte non è semplice, continua a tenere la sua manina e ad aiutarlo ad affrontare il mondo.

Guardiamo gli sforzi che fa e cerchiamo di dare un senso al mondo in cui vive. Oggi si è avvicinato e si è sdraiato accanto a me, mettendomi la mano sul braccio, sulla testa o sulla spalla. È una cosa positiva. Non sappiamo quanto andrà lontano, ma continueremo a provare, perché stiamo già vedendo enormi differenze.

Chi è Gregg Wallace

Gregg Wallace è un giornalista inglese, imprenditore e scrittore. È conosciuto in particolar modo per la sua conduzione del programma di cucina MasterChef.

La sua infanzia è stata difficile, all’età di 8 anni ha subito degli abusi. Ma è riuscito a crescere e diventare un uomo coraggioso. Ha lasciato la scuola a 15 anni ed ha iniziato a lavorare come fruttivendolo. È riuscito a creare la sua società e ad aprire dei ristoranti. Purtroppo, per via di alcuni debiti con i fornitori, nel 2014 ha chiuso ogni attività. Si è fatto strada anche nel mondo della televisione, entrando nel cuore di tantissimi telespettatori.