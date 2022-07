Entrata in codice giallo in ospedale, ne è uscita senza vita solo 24 ore più tardi: aperta un'indagine sulla morte di Greta Curti

Ci sarà da indagare sulla morte di una ragazza giovanissima di Rozzano, Greta Curti, che ha perso la vita ieri notte dopo aver trascorso le ultime 24 ore in ospedale. In quest’ultimo ci era arrivata dopo che sabato notte, la vettura su cui viaggiava, si era schiantata contro un muretto di cemento ad Appiano Gentile, in provincia di Como.

Credit: Greta Curti – Facebook

Purtroppo, anche il week end che ci siamo lasciati alle spalle è stato tragico per quanto riguarda le vittime sulle strade italiane.

Particolarmente drammatica la morte di Vanessa Carta, una giovane mamma di soli 31 anni originaria di Gioia dei Marsi, in Provincia di L’Aquila. Lei, domenica pomeriggio, viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme al compagno, che era alla guida, e al loro bambino di soli 3 mesi, che invece era in braccio a lei.

Per motivi ancora in corso di accertamento, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo che è poi finito a sbattere contro un muro di cemento. Per Vanessa non c’è stato nulla da fare, il compagno è rimasto ferito non gravemente e il bimbo, invece, sbalzato fuori dall’abitacolo, è atterrato su un mucchio di fieno rimanendo miracolosamente illeso.

Greta di anni ne aveva 21, invece, e sabato notte, intorno alle 4:00, aveva da poco finito il suo turno di lavoro in un bar dove faceva la cameriera.

Aperta un’indagine sulla morte di Greta Curti

Credit: Greta Curti – Facebook

Per tornare a casa la ragazza ha accettato il passaggio offerto da un collega. Pochi chilometri ed è successo l’irreparabile.

Il furgone su cui viaggiavano si è scontrato, per motivi in corso di accertamento, contro un muretto di cemento.

Le condizioni dei due hanno richiesto subito l’intervento delle ambulanze e il loro trasporto all’ospedale Sant’Anna di Appiano Gentile. Tuttavia, entrambi sono entrati al pronto soccorso in codice giallo.

Credit: Greta Curti – Facebook

Il 38enne è stato dimesso poco dopo, ma per la ragazza la situazione si è aggravata in maniera repentina e totalmente inaspettata.

A 24 ore dal suo arrivo, i medici ne hanno dichiarato il decesso.

Le autorità hanno ora aperto un’indagine sull’incidente. Non ci si riesce a spiegare come sia stato possibile che la giovane, arrivata all’ospedale in codice giallo e quindi non in pericolo di vita, sia morta dopo solo un giorno.

Inoltre, le strade in ci è avvenuto l’incidente sono strettissime e, teoricamente, non permettono alle auto di viaggiare ad alta velocità.

Seguiranno aggiornamenti.