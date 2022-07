Un drammatico incidente stradale è quello avvenuto nella giornata di sabato 23 luglio, sull’A12, Roma Civitavecchia. La vittima è una ragazza di appena 27 anni, chiamata Lucrezia Natale che era con alcuni suoi amici per andare al Jova Beach Party.

Per i 4 ragazzi si prevedeva una serata all’insegna del divertimento e della festa. Nessuno avrebbe mai immaginato di vivere un dramma simile.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 13.30 di sabato 23 luglio. Precisamente lungo la A12, al km 4, a Roma. Erano a bordo di una Fiat 500 ed erano diretti al concerto.

Lucrezia aveva fatto il compleanno appena 3 giorni prima ed era al settimo cielo per questo appuntamento. Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è avvenuto l’impensabile.

In quella zona c’era poca visibilità, causata dal fumo di un incendio e i ragazzi hanno subito rallentato. Però, un uomo di 70 anni a bordo di una Mercedes station vagon non è riuscito a frenare in tempo ed ha sbattuto prima contro un furgoncino con a bordo 6 persone e poi contro la 500.

Il ragazzo alla guida della piccola auto ha sbattuto violentemente anche contro un’altra auto. Purtroppo risultano essere 4 le macchine coinvolte in questo incidente.

Il decesso di Lucrezia Natale e i feriti

Sul posto oltre alle forze dell’ordine, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che hanno lavorato a lungo per liberare Lucrezia dall’auto. A causa del violento impatto, la 500 su cui viaggiavano è diventata un groviglio di lamiere. Infatti nonostante i tentativi di rianimarla, per lei non c’è stato più nulla da fare.

Probabilmente è morta sul colpo per i traumi riportati. Anche 4 persone sono rimaste ferite e sono in gravi condizioni, ma non risultano essere in pericolo di vita.

Gli agenti intervenuti al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Molto probabilmente per poter proseguire con le indagini, l’uomo di 70 anni alla guida della Mercedes, verrà iscritto sul registro degli indagati per il reato di omicidio stradale.