Una vicenda terribile che arriva dall’Inghilterra, precisamente da Grimsby, ma che ha sconvolto l’intero mondo del web. Un neonato è stato abbandonato in un cestino della spazzatura, con il cordone ombelicale ancora attaccato.

A fare la triste scoperta, è stato un passante. Stava camminando, quando ha sentito il pianto disperato ed incessante di un bambino. Preoccupato, ha cercato di seguire quel suono, fin quando non si è ritrovato davanti ad un bidone della spazzatura da giardino. Ha aperto il coperchio ed ha visto il piccolo. Il suo cuore, in quel preciso momento, si è frantumato. Non sapendo cosa fare, ha subito allertato i sanitari e le autorità.

Era una domenica tranquilla, l’uomo lo sorso 19 giugno aveva deciso di passeggiare, non immaginando che il pianto di un bambino l’avrebbe resa una giornata che mai dimenticherà.

Rintracciata la madre del neonato

Secondo quanto riportato da Grimsby Today, la vicenda è accaduta in un quartiere residenziale tranquillo, tra le villette a schiera di persone economicamente stabili e pensionati. La polizia è arrivata sul posto ed ha chiuso l’area con nastri gialli, proprio come in una puntata di CSI. Dopo le indagini, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire alla mamma, che è stata rintracciata, soccorsa e ricoverata in ospedale.

Gli agenti non hanno voluto rilasciare ulteriori dettagli sulla donna, sulle sue condizioni di salute o se sia stata lei a gettare il neonato nel cestino della spazzatura.

L’unica cosa resa nota, è che si tratterebbe di una ragazza giovanissima e che probabilmente ha tentato di nascondere la gravidanza e la nascita alla sua famiglia. Ma non c’è ancora nessuna conferma sull’ipotesi diffusa dai giornali locali. La questione è molto delicata e le autorità stanno cercando di mantenere il massimo riserbo.

Neonato e mamma risultano attualmente ricoverati nell’ospedale Diana, Princess of Wales, che si trova proprio a Grimsby.

La vicenda si è rapidamente diffusa sul web e, in poche ore, ha raggiunto ogni parte del mondo.