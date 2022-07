Un incidente devastante si è da poco verificato nei pressi di Grosseto, nella zona vicina a Braccagni. Un uomo anziano alla guida di un furgone ha avuto un malore ed ha perso il controllo del veicolo, travolgendo un gruppo di ciclisti che stava giungendo in senso di marcia opposto. Stando alle prime notizie riportate sarebbero 4 le vittime, tre ciclisti e l’automobilista stesso.

Giornata particolarmente amara sulle strade italiane, per via di un drammatico incidente capitato intorno alle 11:00 di questa mattina nella zona Braccagni, vicino a Grosseto.

Un gruppo di 8-10 ciclisti, che avevano deciso di trascorrere una giornata in sella tra le campagne toscane, è stato inesorabilmente travolto da un furgone e nessuno di loro ha potuto fare nulla per evitare il tragico schianto frontale.

Un uomo, che si è saputo essere un novantenne, ha molto probabilmente accusato un malore mentre era alla guida ed ha perso il controllo della vettura finendo fuori dalla carreggiata che stava percorrendo.

Proprio in quel momento, nel senso opposto di marcia, stava giungendo un gruppo di 8-10 ciclisti e nessuno di loro ha potuto fare nulla per evitare lo schianto frontale con il mezzo.

Incidente a Grosseto: un bilancio tragico

L’impatto è stato inevitabile e devastante. I ciclisti sono finiti a terra e immediatamente i testimoni che stavano transitando in quel momento hanno allertato i soccorritori.

La scena che i medici e gli agenti delle forze dell’ordine giunti sul posto si sono trovati davanti è sembrata fin dall’inizio tragica.

Il bilancio, al momento, è di 4 vittime accertate. Tra questi, tre sarebbero i ciclisti investiti, mentre il quarto è lo stesso conducente del furgone che sembrerebbe sia morto proprio per il malore accusato.

Almeno altri due ciclisti sarebbero poi rimasti gravemente feriti e trasportati d’urgenza al più vicino pronto soccorso.

La notizia si è subito diffusa in tutto il territorio comunale provocando sgomento a tutti.

In quel momento, i membri dell’amministrazione comunale stavano svolgendo il consueto consiglio, che è stato sospeso all’istante per permettere a tutto lo staff del comune di mettere in moto la macchina dei soccorsi e dei dovuti interventi.

L’incidente si è verificato sulla vecchia Aurelia, nel tratto di strada tra Braccagni e la zona del Madonnino, che è rimasto chiuso al traffico per diverse ore.