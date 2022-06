Risulta essere accusato di omicidio stradale e lesioni, l’uomo che ha travolto ed ucciso il piccolo Christian Carezza, il bimbo di 3 anni che stava passeggiando con sua madre. Dagli esami effettuati in ospedale, è risultato essere negativo all’alcol test.

Sono in corso tutte le indagini per questo incidente che ha portato a delle conseguenze drammatiche. La madre del piccolo ha deciso di lasciare l’ospedale, per salutare per sempre il figlioletto.

Da una prima ricostruzione dei fatti, l’impatto è avvenuto poco prima delle 12 di sabato 25 giugno. Precisamente lungo via Ronchi dei Legionari, nella zona di Fuorigrotta, a Napoli.

Il piccolo Christian, l’ultimo di 3 figli, era uscito con la mamma per fare una passeggiata. Erano sul marciapiede, quando all’improvviso l’uomo alla guida della Suzuki, che vive in quello stesso quartiere, li ha travolti.

Il signore nella sua giustificazione agli agenti ha detto: “Mi sono distratto, salutavo una persona!” In realtà l’uomo quando si è reso conto che era troppo vicino alla macchina che lo precedeva, ha sterzato di botto.

Di conseguenza, ha sbattuto prima contro un veicolo parcheggiato e subito dopo ha travolto la mamma ed il piccolo che stavano passeggiando. Tuttavia, le condizioni del bimbo sono apparse disperate sin da subito.

La morte del piccolo Christian Carezza e le indagini sull’accaduto

I sanitari intervenuti con la speranza di poterlo salvare, lo hanno trasportato d’urgenza al vicino ospedale San Paolo. Però, è proprio qui che non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Anche la madre ha riportato delle lesioni ed infatti era stata ricoverata in un’altra struttura ospedaliera. Tuttavia, quando ha saputo delle morte del figlio, ha scelto di essere dimessa per andare a salutarlo un’ultima volta.

Gli agenti coordinati dal capitano Antonio Muriano, ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il pm di turno ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo del piccolino, che verrà eseguita nelle prossime ore. Inoltre, le forze dell’ordine sono riusciti a salvare l’automobilista giusto in tempo, poiché stava per essere aggredito dai presenti.