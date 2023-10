In queste ore le forze dell’ordine stanno ancora lavorando sulla straziante vicenda di una 17enne, che nella mattina di mercoledì 4 ottobre, ha deciso di togliersi la vita. Era in casa con il fratellino più piccolo, quando all’improvviso il gesto estremo.

I familiari al momento sono sconvolti ed addolorati da questo episodio. Sapevano che non stava vivendo un periodo semplice, ma non credevano potesse fare una cosa del genere.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 7.30 del mattino, di mercoledì 4 ottobre. Precisamente in un condominio che si trova in via Giovanni Antonio Amadeo, a Milano.

La ragazza da ciò che è emerso era a casa del padre, con il fratellino più piccolo. Non è ancora chiaro se erano solo o se c’erano adulti a tenerli sotto controllo.

Non stava vivendo un periodo semplice ed i parenti ne erano al corrente. Nessuno però avrebbe mai immaginato una cosa del genere. La giovane all’improvviso, si è lasciata cadere da una finestra al quarto piano.

Gli studenti e gli alunni della scuola che era davanti casa, nel sentire il tonfo, sono presto andati a vedere. Da qui è partita la disperata chiamata ai sanitari ed anche alle forze dell’ordine.

Il decesso della 17enne e le indagini sull’accaduto

I medici intervenuti sul posto, si sono presto resi conto che per lei non c’era ormai più nulla da fare. A causa dell’impatto con l’asfalto, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Gli agenti sin da subito hanno escluso la possibilità che potessero esserci altre persone coinvolte. Infatti si sono presto resi conto che l’ipotesi più accreditata era quella di un gesto estremo.

Nel frattempo stanno portando avanti tutte le indagini del caso, per ricostruire i suoi ultimi momenti di vita. Gli studenti e gli insegnanti che l’hanno vista precipitare, sono ancora sotto shock dalla scena che si sono trovati davanti.