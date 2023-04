La storia della piccola Piper ha commosso il mondo intero. Nessuno è riuscito a trattenere le lacrime dinanzi all’immagine del suo fratellino mentre porta la piccola bara durante il suo ultimo addio.

Meagan e Laurence Collard, i loro genitori, avevano una vita piena d’amore grazie ai due figli Franklin e Cayden. Ma avevano un desiderio, quello di allargare ancora la famiglia. Così, dopo diversi tentativi, Meagan ha scoperto di essere finalmente in dolce attesa. I due fratellini erano al settimo cielo.

La gravidanza è giunta al termine con successo e la piccola Piper è arrivata a colmare il vuoto della famiglia. È cresciuta come qualsiasi altra bambina e ha raggiunto tutti i primi traguardi. Fino al 2018, quando la vita di questi due genitori è cambiata per sempre.

La piccola ha iniziato a stare male, aveva vomito e nausea. Così la mamma e il papà hanno pensato di portarla da un gastroenterologo. Nei giorni successivi è arrivata anche una strana febbre. Nonostante le cure, Piper stava sempre peggio, così i dottori hanno deciso di fare esami più approfonditi. Ed è stato allora che è emersa la terribile verità.

Aveva un neuroblastoma al quarto stadio. La piccola aveva solo 11 mesi. Il tumore si era purtroppo già diffuso al fegato, ai linfonodi, all’addome, alla cavità toracica e alle ovaie..

I suoi genitori non si sono dati per vinti ed hanno acconsentito alle cure. Dopo 5 cicli di chemio e un’operazione chirurgica, trapianto di cellule staminali, radiazioni e immunoterapia, sembrava che la bimba stesse migliorando. Tuttavia, gli effetti collaterali sono stati devastanti.

Si rifiutava di camminare a causa del dolore, tenendosi il piccolo stomaco tra le mani e pronunciando ripetutamente la parola ‘ahi’. Il mostro era ancora lì e i medici ci hanno messo troppo per darmi ragione. Alla fine abbiamo deciso di ricorrere ad una sperimentazione medica estera. Ma ci è stato detto che Piper era troppo debilitata. Abbiamo continuato con la chemioterapia, quando il fegato sarebbe stato meglio, avremmo potuto riprovare. Ma la nostra Piper è peggiorata. Non c’era più nulla da fare, abbiamo dovuto spiegare ai suoi fratellini che presto sarebbe diventata un angelo.

Cayden, il fratellino di 5 anni, non è riuscito ad accettare quella verità ed ha pregato i suoi genitori di trovare un altro dottore.

La famiglia è rimasta accanto alla piccola Piper fino all’ultimo istante. I suoi fratelli le hanno tenuto la mano.

Durante i funerale, il piccolo Cayden ha voluto portare la bara della sua sorellina.

Si assicurò di stringerla un’ultima volta mentre la salutava. Lei ha benedetto la nostra vita e la sua scomparsa ci ha insegnato tanto. Oggi apprezziamo la vita e i suoi fratellini non perdono occasione per ricordarla in ogni momento. Vive nei loro cuori.