La storia di questa mamma, Haley Odlozil, ha commosso il mondo intero. Tutti avevano conosciuto la sua battaglia attraverso i social network, aveva scoperto di avere un tumore alle ovaie nel 2015. Ma poi è arrivata un’altra diagnosi di cancro terminale nel 2022. Il marito aveva iniziato a documentare la sua coraggiosa lotta attraverso i social.

Lo scorso 14 luglio è arrivato il post che tutti speravano di non dover mai leggere, Haley Odlozil non ce l’ha fatta. È stato il marito Taylor a dare la tristissima notizia:

È con incredibile tristezza che dico a tutti voi che la mia dolce Haley è morta. È stato per me un vero onore prendermi cura di lei. Una cosa posso dirvi, ha sofferto molto combattendo questa malattia che lentamente, ha lacerato il suo corpo negli ultimi otto anni.

L’uomo nel 2022 aveva deciso di documentare la battaglia di sua moglie, inviando coraggio e forza attraverso di lei a tantissime persone nella sua stessa situazione. I video ben presto sono diventati virali e i seguaci sono aumentati giorno dopo giorno. Nel 2023, questa mamma è stata perfino contattata da Today per uniintervista sulla vita con una diagnosi terminale. Haley Odlozil aveva confessato quanto fosse difficile sapere di doversene andare e continuare a guardare negli occhi il proprio bambino piccolo, la propria famiglia e tutti i meravigliosi amici che non l’hanno mai abbandonata.

Non vuoi andartene, è dura. Ma stiamo cercando di creare ricordi e bei momenti. Purtroppo la nostra vacanza è quasi giunta al termine, tutta la mia famiglia sa quello che c’è davanti. So nel mio cuore che non è un addio, è un arrivederci. Odio davvero il cancro.