Si è spenta all’età di 44 anni, dopo una breve malattia: il mondo del web saluta uno dei talenti più incredibili

Una malattia le ha strappato via la vita all’età di 44 anni. Molto il dolore nel mondo della danza, dopo la scomparsa della ballerina e coreografa Emma O’Kane. Molto conosciuta per essere un membro del CoisCéim Dance Theatre (dal 2001) e del Project Arts Centre.

Era famosa soprattutto per i suoi spettacoli di danza dedicati ai bambini. A dare la triste notizia sul web, è stato il suo amico e collega David Bolger:

Emma ha portato la sua bellezza e abilità in tante delle nostre produzioni e fa parte di ciò che siamo. Quando entravi in sala prove con Emma, ti sentivi sicuro e capace di fare qualsiasi cosa. Non aveva paura di nulla. Con la danza, era una sola cosa. Riusciva ad illuminare il palcoscenico e il cuore di chiunque. Catturava il pubblico, potandolo in un viaggio esistenziale.