Si è spenta per sempre nel giorno del suo 36esimo compleanno Hayley Thompson, una giovane mamma del Regno Unito. Aveva appena finito di scartare i regali, quando all’improvviso ha avuto 3 diverse crisi convulsive, che purtroppo non le hanno lasciato scampo.

I medici hanno cercato di fare il possibile per aiutarla, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. La famiglia non credeva che le sue condizioni fossero così gravi.

Hayley viveva con la sua famiglia e sua figlia di 18 anni Ciana, a Burnage, a Manchester. Per il suo compleanno però voleva fare qualcosa di diverso ed era andata in vacanza.

Per la precisione si trovava nel campeggio Ladram Bay Holiday Park, a Budleigh Salterton, a Devon. Era con una delle sue sorelle e in occasione del suo compleanno stava scartando i regali.

Subito dopo si è recata in bagno ed è proprio a questo punto che ha iniziato ad avere delle crisi convulsive. Quando i familiari se ne sono resi conto, hanno chiesto l’intervento urgente dei sanitari.

I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti e con la speranza di poterla salvare, l’hanno rianimata a lungo. Per però, le tre diverse crisi convulsive, non hanno lasciato scampo alla donna ed alla fine, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Le condizioni di Hayley Thompson prima di perdere la vita

Nel 2016 la giovane mamma ha scoperto di avere qualcosa. Tutto è iniziato quando ha iniziato a vomitare. Da qui la disperata corsa in ospedale ed i medici, dai controlli, hanno scoperto che aveva delle cicatrici al fegato, ma che non sapevano da cosa fossero dovute.

Per due volte l’hanno richiamata per un trapianto, ma in tutti i casi l’organo non era adatto a lei. I familiari ora hanno organizzato una raccolta fondi, per poter riportare la salma nella sua abitazione e per poter pagare le spese del funerale. La sorella Liah, in un’intervista con Itw News ha detto: