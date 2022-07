Si è spenta poche ore dopo aver compiuto 31 anni, Anna Maria Cortile, la ragazza che è morta nella notte dopo il suo compleanno. Purtroppo per lei nemmeno il trasporto in ospedale ha portato ai risultati sperati, poiché i traumi riportati dopo l’impatto sono risultati essere fatali.

Stava per coronare il suo sogno, quello di aprire una vineria. Il progetto era in fase di lavorazione e lei ne era al settimo cielo. Era estetista, ma amava l’idea di poter fare altro.

Secondo alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella notte tra il 14 ed il 15 luglio. Nei pressi di via Cimitero, a Saviano, a Nola, in provincia di Napoli.

Anna Maria il giorno prima aveva compiuto 31 anni ed era uscita con degli amici. In tarda notte aveva ripreso la sua Lancia Y e stava rientrando a casa molto probabilmente.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo e si è scontrata contro un palo. L’impatto è stato molto violento e le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito.

I passanti quando si sono trovati davanti alla straziante scena, hanno allertato tempestivamente sia i sanitari che le forze dell’ordine. L’ambulanza è arrivata sul posto nel giro di pochi minuti.

Il drammatico decesso di Anna Maria Cortile

I medici con la speranza di poterla salvare, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Tuttavia, è proprio qui che non hanno avuto altra scelta che constatare il suo drammatico decesso.

Purtroppo i traumi riportati dopo l’incidente, per lei sono risultati essere fatali. Al momento non risultano esserci altri veicoli coinvolti e gli agenti, sono a lavoro per capire la dinamica dell’accaduto.

Come da prassi, gli inquirenti hanno disposto l’autopsia sul corpo della ragazza, che verrà eseguita nelle prossime ore. Anna Maria Cortile era estetista e quando poteva, andava ad aiutare il padre nell’azienda agricola. Stava per realizzare il suo sogno di aprire una vineria a Nola e i lavori erano in corso, ma la morte l’ha strappata via da questo mondo davvero troppo presto.