Un episodio davvero sconvolgente è quello accaduto pochi giorni fa ad una famiglia che stava rientrando nel Regno Unito. La mamma e moglie Helen Rhodes è morta durante il viaggio di ritorno a casa e quando il marito se ne è reso conto, per lei era ormai troppo tardi.

Una vicenda davvero terribile che ovviamente ha fatto presto il giro del mondo. Un’amica della donna ha anche scelto di avviare una raccolta fondi online, per aiutare la famiglia con le spese del funerale.

La giovane madre lavorava come ostetrica e circa 15 anni fa, si era trasferita con il marito ad Hong Kong. Avevano messo su famiglia e si erano anche stabilizzati. Avevano un buon lavoro e stavano bene.

Però, solo poco tempo fa, hanno deciso di tornare nel Regno Uniti e sia i genitori che i ragazzi ne erano davvero felici. Avevano organizzato tutto ed erano al settimo cielo.

Tuttavia, il dramma ha colpito la famiglia proprio durante il rientro, mentre erano in viaggio. La donna sembrava esser crollata in un sonno profondo. Il marito si è reso conto che non respirava più e non rispondeva agli stimoli solo dopo diverse ore.

Hanno provato a rianimarla, anche insieme agli assistenti di volo. Però per la giovane mamma non c’era ormai più nulla da fare. Purtroppo hanno dovuto proseguire il viaggio con la donna morta sul sedile per altre otto ore, fino a Francoforte.

La raccolta fondi per la famiglia di Helen Rhodes

Un’amica della donna, sconvolta dalla perdita subita e da ciò che sta vivendo la famiglia, ha voluto avviare una raccolta fondi sulla nota piattaforma di GoFoundMe. In tanti stanno cercando di aiutare queste persone con le spese del funerale e del rimpatrio della salma. Nella didascalia hanno scritto:

Siamo ancora increduli e sotto shock per l’improvvisa scomparsa della nostra cara amica Helen Rhodes, la cui vita ha toccato molte persone a Hong Kong e nel Regno Unito. Helen era unica nel suo genere, un gioiello.