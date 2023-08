Nelle scorse ore si è diffusa la notizia della scomparsa di Hersha Parady, stimata attrice statunitense protagonista dal 1976 al 1980 di diversi episodi della fortunata serie tv ‘La casa nella prateria’. A darne l’annuncio, con un comunicato divulgato tramite il The Hollywood Reporter, è stato il figlio Jonathan.

Giorni molto tristi per gli amanti del cinema e della televisione in America ma anche in tutto il resto del mondo.

Il 18 agosto scorso, all’età di soli 70 anni, se ne è andata Nancy Frangione, vera star della televisione statunitense soprattutto degli anni settanta e ottanta. Il ruolo che la rese maggiormente famosa è stato quello di Cecile de Poulignac in “Another World” (titolo italiano: Destini).

Alcuni giorni dopo si è spento anche Ron Cephas Jones. Aveva 66 anni, da qualche tempo lottava con una malattia polmonare ed era noto soprattutto per il suo ruolo di William Hill nella serie This Is Us.

Come Nancy Frangione, anche Hersha Parady aveva raggiunto il successo più o meno all’inizio degli anni settanta.

Nata in Ohio nel 1945, aveva iniziato a recitare nei teatri locali vicino a Cleveland.

In tv ha recitato in alcuni show di discreto successo come Mannix, Una famiglia americana, Racconti della frontiera e CBS Afternoon Playhouse.

Ma l’occasione ‘della vita’ arriva nel 1976, quando viene scelta per una piccola parte in La Casa nella Prateria. La sua apparizione, in quel caso, è avvenuta in un solo episodio.

Il ruolo di Hersha Parady in La Casa nella Prateria

L’anno successivo viene richiamata dal regista e inizia ad interpretare un nuovo ruolo nella fiction, quello dell’insegnante Alice Garvey.

Ha vestito i panni della docente fino al 1980, quando il personaggio venne fatto morire in un incendio scoppiato nella scuola per ciechi in cui insegnava, a Walnut Groove.

Successivamente è apparsa in altri show per il piccolo schermo con piccole parti e al teatro.

È stata sposata con il produttore cinematografico e vincitore di un Oscar John Peverall, dal quale ha avuto il suo unico figlio, Jonathan Peverall.

Da qualche tempo aveva scoperto di avere un tumore al cervello che alla fine, purtroppo, le è stato fatale. È morta a Norfolk, in Virginia, mentre era a casa di suo figlio.