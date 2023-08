La famiglia ha dato il triste annuncio senza specificare le cause del decesso: Nancy Frangione era nota soprattutto per il ruolo in "Destini"

Il mondo delle soap opera ha appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di Nancy Frangione. L’attrice aveva 70 anni ed era diventata famosa a cavallo degli anni settanta e ottanta, soprattutto per il suo ruolo da protagonista in Another World, soap opera conosciuta anche in Italia con il titolo “Destini”. A darne il triste annuncio è stata la sua famiglia, che ha rilasciato un comunicato a diversi tabloid americani.

Solo pochi giorni fa il mondo del cinema e della recitazione in generale statunitense apprendeva con grande dispiacere la notizia della scompars adi Ron Cephas Jones.

L’attore aveva 66 anni e si è arreso dopo una lunga battaglia con una patologia polmonare che non gli ha lasciato scampo. Verra ricordato in particolare per il suo ruolo di William Hill in This Is Us.

Qualche giorno prima, precisamente il 18 agosto, si spegneva all’età di 70 anni un’altra star della tv americana.

Ad annunciare il decesso di Nancy Frangione ci ha pensato la sua famiglia, rilasciando un comunicato ai tabloid statunitensi con il quale hanno chiesto rispetto e privacy. I familiari non hanno aggiunto particolari, né dettagli sulle cause della morte.

Chi era Nancy Frangione

Nata il 10 luglio del 1953 a Barnstable, Massachusetts (stesso luogo in cui è morta), Nancy Frangione ha esordito sul piccolo schermo negli anni settanta.

Precisamente nel 1977, quando ha interpretato Tara Martin nella soap opera “La Valle dei Pini”. L’attrice ha recitato in diversi episodi fino al 1979.

L’anno successivo ha ottenuto un nuovo ruolo, quello che l’ha resa famosa praticamente in tutto il mondo, compresa l’Italia.

Dal 1980 e fino al 1986 ha vestito i panni di Cecile de Poulignac in “Another World” (titolo italiano: Destini). Il suo personaggio era coinvolto in un triangolo amoroso con Blaine, interpretata da Laura Malone, e Sandy interpretato da Christopher Rich.

Quest’ultimo è diventato il suo compagno di vita anche fuori dal set. Nancy e Christopher si sono sposati ed hanno avuto una figlia, Mariel, prima di divorziare negli anni seguenti.

Successivamente ha avuto della parti anche in diversi film cinematografici, opere teatrali e serie tv, come in La Tata, altra fiction molto in voga anche in Italia.