Un periodo nero per gli appassionati di cinema e serie tv in America: se ne è andato anche Ron Cephas Jones, il William Hill di This Is Us

Un altro attore statunitense molto amato dal pubblico non solo in terra a stelle e strisce ma in tutto il globo, è venuto a mancare recentemente. Si tratta di Ron Cephas Jones, che aveva 66 anni e che si è arreso all’aggravarsi di una grave patologia polmonare di cui soffriva da qualche tempo, per la quale era stato necessario anche il trapianto di entrambi i polmoni.

A dare il triste annuncio della scomparsa dell’attore è stato il suo agente, che in un comunicato diramato tramite il quotidiano People ha scritto:

L’amato attore Ron Cephas Jones è morto all’età di 66 anni a causa di un problema polmonare di vecchia data. Nel corso della sua carriera, il suo calore, la sua bellezza, generosità, gentilezza e il suo cuore sono stati apprezzati da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ha iniziato la sua carriera al Nuyorican Poets Cafè e il suo amore per il palco è rimasto vivo nel corso di tutta la sua carriera. La bellezza interiore e dell’anima di Ron erano evidenti dalla sua performance nella serie This is us, premiata agli Emmy. Lascia la figlia Jasmine Cephas Jones.

Sua figlia Jasmine, anche lei attrice, è nata nel luglio del 1989 dal matrimonio di Ron Cephas Jones con la cantante jazz Kim Lesley.

La carriera di Ron Cephas Jones

La morte di Cephas Jones arriva poco dopo quelle di diversi suoi illustri e allo stesso modo amati colleghi. Tanto per menzionarne qualcuno, ci citano John Beasley, star di Everwood, Mark Margolis che ha recitato in Breaking Bad e Darren Kent, che ha avuto una piccola ma importante parte in Game of Thrones.

La sua carriera è iniziata nel 1994, quando ebbe una parte nel film Murder Magic di Windell Williams. Nel 1996 ha esordito anche sul piccolo schermo, recitando in un episodio di New York Undercover.

Nel 1999 recitò nel film Accordi e disaccordi del grande Woody Allen, dal 2015 al 2016 nella fortunata serie tv Mr. Robot e nel 2018 nel film Venom.

Il ruolo che però senza dubbio lo ha reso più celebre, è quello di William Hill in This Is Us, uno dei capolavori del piccolo schermo americano degli ultimi anni, premiato anche agli Emmy Awards.