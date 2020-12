“Ho preso la sua mano e l’ho messa sulla mia testa”: gli ultimi strazianti momenti della vita di Paolo Rossi, raccontati da sua moglie

Sono passati soltanto 11 giorni dalla scomparsa di Paolo Rossi, eppure, ancora se ne parla e probabilmente sarà così ancora per molto tempo, forse per sempre. A soffrire di più della scomparsa di Pablito, è ovviamente sua moglie, Federica Cappelletti. Intervistata da SportWeek, la vedova ha raccontato ancora una volta cosa fosse suo marito per lei e per la sua famiglia, e gli ultimi momenti prima di lasciarlo andare.

Era l’estate del 1982 e si stavano svolgendo i mondiali di calcio in Spagna. Se quell’estate è stata una delle più memorabili per il nostro amato paese, il merito è da attribuire soprattutto a quello smilzo con la maglia azzurra numero 20 che di nome faceva Paolo Rossi. Grazie ai suoi splendidi gol l’Italia si è laureata campione del mondo per la terza volta.

Lo scorso 9 dicembre, dopo anni di dura battaglia contro un brutto male che lo aveva colpito ai polmoni, il “Pablito mundial” si è spento all’età di 64 anni, provocando sgomento e tristezza in tutti noi.

Le parole di Federica Cappelletti

A soffrire di più della sua scomparsa, ovviamente, è la donna che lo ha sposato 10 anni fa e che da allora non si è mai allontanata da lui, soprattutto negli ultimi strazianti momenti. Federica Cappelletti, intervista dal settimanale de La Gazzetta dello Sport, ha voluto raccontare gli ultimi strazianti momenti di vita di suo marito.

In quei suoi ultimi disumani e atroci attimi, avevo in pugno la sua vita ma anche la mia. Sono stati i momenti in cui ho realizzato che non avrei più potuto vedere più i suoi capelli, i suoi occhi, la sua bocca… Non avrei più sentito la sua risata felice e la sua voce rassicurante. Così ho preso la sua mano e l’ho portata sopra la mia testa, per sentire ancora una volta la sua protezione…

Furto in casa di Paolo Rossi nel giorno del suo funerale

Come se non bastasse il dolore per la prematura morte di suo marito, Federica ha dovuto fare i conti anche con un gesto vile compiuto nei suoi confronti e nei confronti della memoria di Paolo. Mentre si svolgevano i funerali di Paolo Rossi a Vicenza, dei malintenzionati si sono introdotti nella villa in cui lui viveva con sua moglie e le sue figlie. Approfittando della assenza della donna, i ladri sono entrati, hanno distrutto tutto e hanno portato via alcuni oggetti di valore. Le forse dell’ordine stanno tutt’ora indagando per trovare gli autori di questo assurdo gesto.