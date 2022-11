Hubert Mbuyi Muamba si è recato in Francia per sottoporsi ai cicli di cure necessari: i messaggi di vicinanza al giovane campione

Un altro calciatore che milita nel campionato tedesco ha scoperto di soffrire di un brutto male. Si tratta di Hubert Mbuyi Muamba, difensore classe 2003 che milita nella squadra under 23 dell’Hoffenheim. Il club ha dato l’annuncio e spiegato che il proprio tesserato si è trasferito in Francia dove si sottoporrà a tutte le cure necessarie.

La maledizione che da qualche mese a questa parte si sta abbattendo sui calciatori che militano nei campionati tedeschi non sembra volersi arrestare.

Soltanto qualche giorno fa, aveva scioccato tutti l’annuncio di Manuel Neuer. Il portierone del Bayern Monaco e della nazionale tedesca ha infatti dichiarato di avere un tumore alla pelle e di essersi sottoposto già a 3 interventi chirurgici.

In precedenza anche altri calciatori professionisti, tutti tesserati in club di Bundesliga, avevano annunciato di essere affetti da problemi oncologici. Perlopiù tumori ai testicoli.

Tra questi il più eclatante è stato Sebastien Haller. Il bomber ha ricevuto la diagnosi subito dopo il suo trasferimento al Borussia Dortmund e per questo motivo ancora non è riuscito a debuttare nella stagione in corso.

Muamba non ha certamente il blasone dei colleghi precedentemente menzionati, ma sul campo aveva dimostrato, a soli 19 anni, di avere un futuro importante nel calcio.

Hubert Mbuyi Muamba ha la leucemia

Hubert Mbuyi Muamba come detto ha poco meno di 20 anni e negli ultimi mesi si era messo in mostra per le sue speciali doti difensive, nella squadra under 23 dell’Hoffenheim.

Lo stesso club, tramite una nota pubblicata sui propri canali social, ha dato il triste annuncio che riguarda la malattia di cui Muamba ha scoperto di soffrire:

Siamo con te! Il nostro giocatore U23 Hubert Mbuyi-Muamba ha scoperto qualche giorno fa di avere la leucemia. È in Francia per le cure. Ti auguriamo tanta forza, Hubert!

Al tweet della squadra tedesca ha risposto anche il Paris Saint Germain, squadra francese in cui il calciatore ha giocato da piccolo.

Il PSG trasmette tutto il suo affetto e sostegno a Hubert, alla sua famiglia e al club.

Il giovane calciatore ha successivamente pubblicato un messaggio sul suo profilo, ringraziando tutti per l’affetto ricevuto e promettendo di tornare presto più forte di prima.