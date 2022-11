I sospetti, poi confermati, sono nati nel momento in cui Manuel Neuer si è presentato all'allenamento con un vistoso cerotto sul viso

Annuncio shock da parte di uno dei portieri più forti in circolazione, nonché calciatore tra i più vincenti. Stiamo parlando di Manuel Neuer, estremo difensore del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Il 36enne ha infatti raccontato di avere un tumore della pelle, per il quale si è già sottoposto a tre interventi chirurgici. Condizione che lo ha spinto a lanciare nel mercato un prodotto naturale e innovativo.

Credit: manuelneuer – Instagram

Torna di nuovo ad aumentare l’ondata di tumori che sta colpendo, misteriosamente, i calciatori della Bundesliga, il massimo campionato tedesco.

Nei mesi scorsi sono diversi i campioni che militano nel campionato di Germania che hanno scoperto e successivamente annunciato di aver iniziato un periodo di cure per problemi oncologici. La maggior parte di questi ultimi ai testicoli.

Il primo a scoprirlo è stato Timo Baumgartl, giocatore dell’Union Berlin. Lui ha scoperto il male ad aprile e, fortunatamente, già ad agosto lo ha sconfitto. Poi è toccato a Sebastien Haller del Borussia Dortmund e a due calciatori dell’Herta di Berlino, Marco Ritcher e Jean-Paul Boetius.

L’annuncio di Manuel Neuer

Credit: manuelneuer – Instagram

Il problema che ha colpito Manuel Neuer al momento è meno grave di quello accusato dai suoi colleghi, ma non per questo merita meno preoccupazione.

Il campione è assente la campo dallo scorso 8 ottobre, per problemi che però non c’entrano nulla con quanto annunciato in questi giorni.

Neuer ha infatti spiegato ad alcuni giornalisti che ha un tumore alla pelle e che per esse si è già sottoposto a tre interventi chirurgici.

Credit: manuelneuer – Instagram

I sospetti dei tifosi si erano acutizzati qualche giorno fa, quando si era presentato al centro di allenamento del suo Bayern Monaco con un vistoso cerotto sul volto.

Il problema del tumore alla pelle è un tema che adesso Manuel ha deciso di affrontare con ogni mezzo possibile.

Insieme alla tennista Angelique Kerber, che soffre a sua volta di iperpigmentazione dovuta all’esposizione al sole, ha lanciato sul mercato una linea di prodotti per la protezione della cute. Prodotti assolutamente naturali ed ecosostenibili. In un video sui social ha detto: