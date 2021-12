Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della morte di Hugo Maradona, fratello minore di Diego Armando Maradona, la leggenda del calcio scomparsa a 60 anni il 25 novembre del 2020. L’uomo aveva solo 52 anni ed è stato stroncato da un arresto cardiaco mentre era nel suo appartamento di Napoli, nel quartiere Flegreo. Cordoglio di amici, conoscenti, ma anche del mondo del calcio.

È passato poco più di un anno dalla notizia della morte di Diego Armando Maradona. El pibe de oro, capace di incantare il mondo intero con il suo piede sinistro, capace di portare il Napoli alla vittoria dei suoi unici due scudetti e la nazionale Argentina alla vittoria del suo unico campionato del mondo, se ne è andato il 25 novembre del 2020.

Aveva subito un intervento al cervello poco prima e le complicanze dell’intervento, miste a malattie pregresse, hanno messo alla fine di quello che è considerato il calciatore più forte di tutti i tempi a soli 60 anni.

13 mesi dopo, precisamente nella giornata di ieri, martedì 28 dicembre 2021, la famiglia Maradona è stata colpita da un altro tremendo lutto.

A morire questa volta è stato il fratello minore di Diego, Hugo. Aveva solo 52 anni, da molto viveva a Napoli insieme a sua moglie Paola e si è spento a causa di un arresto cardiaco nel suo appartamento nella zona Flegrea, a Monte di Procida.

Anche Hugo Maradona era un calciatore

Come suo fratello Diego, anche Hugo Maradona, da giovane, era stato un calciatore professionista. Dall’Argentinos Junior era passato in Italia, al Napoli di suo fratello, nel 1987, giusto in tempo per vincere il primo scudetto.

L’anno successivo è stato girato in prestito all’Ascoli, per poi essere venduto al Rajo Vallecano, in Spagna. Negli anni successivi ha continuato a giocare, girando praticamente tutto il mondo, Austria e Giappone su tutti.

Appesi gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera da allenatore, che comunque qualche soddisfazione gli ha tolto. Ha allenato fino al 2018.

Amici, ex compagni di squadra, ex calciatori da lui allenati e società per cui ha militato sia da giocatore che da allenatore, hanno voluto esprimere il loro cordoglio per la morte di Hugo tramite delle toccanti foto pubblicate sui social network.