Dopo la morte dell’ex campione, Diego Armando Maradona, emergono nuovi dettagli su quanto accaduto. Le autorità argentine stanno indagando per ricostruire le ultime ore de El Pibe de Oro, prima della sua tragica fine. Tra le tante notizie diffuse, è emerso un audio di una chiamata per il calciatore al 911.

Il medico di Diego Armando Maradona, Leopoldo Loque, ha chiamato un operatore sanitario e richiesto l‘intervento di un’ambulanza. Nella chiamata, risalente a mercoledì mattina, si può sentire la voce del medico che chiede al 911, di mandare un mezzo di soccorso nel quartiere San Andrés. Lui in quel momento, non si trovava con Maradona.

Quando gli viene chiesto cosa sia accaduto, il medico spiega che un uomo di 60 anni è andato in arresto-cardiocircolatorio. Dopo aver comunicato le generalità, la chiamata termina.

Credit video: Todo Noticias – YouTube

La denuncia dell’avvocato di Diego Armando Maradona

Nessun però è arrivato prontamente in soccorso del campione. Il suo avvocato ha denunciato quanto accaduto, affermando che Maradona è stato lasciato senza soccorsi per ben 11 ore. La prima ambulanza sarebbe arrivata proprio dopo 11 ore dalla chiamata.

Le autorità stanno cercando di far luce sui tanti dubbi riguardanti la morte di colui che ha segnato la storia del calcio.

Quelle dell’avvocato sono accuse molto gravi e adesso si dovranno valutare eventuali responsabilità.

L’ultima persona ad averlo visto vivo

Le forze dell’ordine stanno anche cercando di capire chi sia stato ad averlo visto per ultimo. La sua infermiera ha raccontato di aver cominciato il suo turno e di aver soltanto sentito che si era alzato per andare in bagno.

Il collega del turno precedente, potrebbe essere stata l’ultima persona ad aver visto Diego Armando Maradona ancora vivo.

Tutto il mondo è addolorato per la morte de El Pibe de Oro. I social impazzano di foto e video dell’ex campione. Un pezzo della storia del calcio che mai sarà dimenticato.