Notizie tutt’altro che rassicuranti e felici per gli appassionati di Wrestling e in particolare di uno degli esponenti massimi di questo sport, cioè di Hulk Hogan. La leggenda vivente, come raccontato dal suo ex collega e amico Kurt Angle, per camminare ha bisogno di un bastone. Condizione dovuta ai numerosi interventi subiti e alla sua carriera da lottatore, che lo ha compromesso dalla vita in giù.

Sebbene gli anni passino per tutti, quando inizia la decadenza di coloro che in vita hanno egregiamente interpretato il ruolo di idolo delle masse e personaggio iconico, fa sempre un certo effetto.

Si è visto nei mesi scorsi, quando si sono diffuse notizie del genere che riguardano star del cinema come ad esempio Bruce Willis, che si è ritirato dalla carriera attoriale per via dell’afasia che lo colpisce ormai da qualche tempo.

O ancora Jack Nicholson, attore leggendario e pluripremiato, che a detta di alcuni suoi amici e conoscenti, da più di un anno ormai non esce più di casa.

I problemi che pare abbiano colpito Hulk Hogan sono più di natura fisica. La leggenda vivente del Wrestling, uno di quelli che hanno contribuito più di tutti ad accrescere la fama e il seguito di questo sport da intrattenimento, avrebbe infatti grandi difficoltà motorie.

A raccontarlo, in un podcast, il suo ex collega e amico Kurt Angle.

Come sta Hulk Hogan

Nato ad Augusta in Georgia nel 1953, Terry Eugene Bollea, in arte appunto Hulk Hogan, è stato un attore e soprattutto un wrestler professionista della WWE (World Wrestling Entertainment).

Migliaia gli incontri disputati e grazie anche al suo carisma, è diventato forse il più grande e conosciuto atleta di questo sport nel mondo.

Lotta che però ha anche lasciato i segni sul suo corpo. Kurt Angle, nel suo ultimo podcast, ha raccontato di aver incontrato Hogan durante un evento della WWE e di averlo visto camminare con un bastone.

Bastone senza il quale non riuscirebbe nemmeno a camminare.

Pensavo stesse usando il bastone perché ha dolore alla schiena. Non ha alcun dolore, non ha proprio niente. Non riesce a sentire niente

Parole che confermerebbero le parole di Hulk pronunciate già diversi anni fa, quando raccontò di essersi sottoposto ad oltre 25 interventi in tutto il corpo.