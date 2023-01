Gli amici sostengono che Jack Nicholson non esce di casa da oltre un anno e tra i fan insorge la paura per il declino dell'attore

Sono preoccupanti le testimonianze che arrivano ha Los Angeles e che parlano di un netto e repentino declino di colui che è senza dubbio da considerare come uno degli attori più amati e premiati di sempre, ossia Jack Nicholson. Secondo alcune fonti vicine alla star, lui non esce di casa da più di un anno e il suo cervello è ormai irrimediabilmente compromesso.

Nicholson è nato a Neptune City, nel New Jersey, il 22 aprile del 1937. La sua è da considerare una delle carriere più prolifiche della storia del cinema mondiale e alcuni dei suoi ruoli, acclamati e premiati, sono indimenticabili.

Ha vinto la bellezza di tre premi Oscar. Il primo nel 1976, grazie al ruolo da protagonista nel film cult “Qualcuno volò sul nido del cuculo”. Il secondo nel 1984 per il ruolo di attore non protagonista nel film “Voglia di Tenerezza” e l’ultimo nel 1998, di nuovo da protagonista per il film “Qualcosa è cambiato”.

L’ultimo ruolo lo ha ricoperto nel 2011, nel film “Come lo sai” del regista James Brooks.

Da allora ha sempre rifiutato i copioni, perché a detta del suo entourage ha avuto problemi a memorizzare le battute.

Ha comunque continuato a presenziare a interviste ed eventi negli anni successivi e l’ultima apparizione in pubblico risale al 2021, quando accompagnò il figlio Ray ad una partita di basket.

Da allora, non è praticamente più uscito di casa. Ed ecco che insorge la preoccupazione degli amici, dei vicini di casa di Mulholland Drive a Hollywood e ovviamente anche dei milioni di fan di tutto il mondo.

Come sta Jack Nicholson

Tutti si chiedono quali siano le condizioni dell’attore ormai 85enne. Il mondo del cinema è già stato scosso ultimamente per il ritiro forzato dell’altra star Bruce Willis, colpito da afasia.

Gli amici di Jack, poi, hanno confidato che hanno paura che possa fare la fine di Marlon Brando, morto da solo in preda alla demenza senile.

Un tempo, hanno detto gli amici e parenti, lui aveva una vita sociale molto attiva. Ora invece vive rinchiuso nel suo castello, la bellissima villa di Beverly Hills da 300 metri quadrati, dalla quale non esce più.

Gli unici contatti con il mondo esterno, continuano, sono quelli con i figli Ray e Lorraine, che vanno a trovarlo.