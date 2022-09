Si chiamava Jermani Thompson ed è l’ennesima vittima di un terribile incidente sul lavoro. I capelli le sono rimasti impigliati nel nastro porta bagagli e questo episodio le è costato la vita. Nemmeno il trasporto in ospedale ha evitato il peggio per questa ragazza.

La vicenda ovviamente sta facendo discutere e sono davvero tante le persone che stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza alla sua famiglia.

Il terribile incidente è avvenuto lo scorso martedì 30 agosto. Precisamente all’aeroporto internazionale Louis Armstrong, di New Orlens, in Florida. Lavorava in quel posto da ormai diverso tempo e fino a quel momento, non era mai accaduto nulla del genere.

In quella giornata la ragazza era in servizio sulla pista dello scalo americano. Nella zona dove erano parcheggiati gli aerei fermi ed in attesa di partire.

Da ciò che riportano alcuni media Jermani era impegnata a scaricare i bagagli di un aereo che era atterrato da poco della Frontier Airlines. Quando all’improvviso i suoi capelli lunghi sono rimasti impigliati nel nastro.

Nel giro di pochi istanti si sono tutti aggrovigliati e lei è stata trasportata via. Quando i suoi colleghi se ne sono resi conto, sono subito intervenuti per aiutarla ed hanno anche chiesto l’intervento dei sanitari.

Il drammatico decesso di Jermani Thompson

I medici dal suo arrivo in ospedale, hanno provato a fare il possibile per aiutarla, ma alla fine per i gravi traumi riportati sul lavoro, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Un portavoce della compagnia Frontier Airlines ha dichiarato:

Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze in seguito alla tragica morte di un membro del team del nostro partner commerciale di assistenza a terra dell’aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans.