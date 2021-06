Sono stati celebrati ieri i funerali dei due fratellini David e Daniel Fusinato, uccisi nella strage di Ardea, avvenuta nella giornata di domenica 13 giugno. Una folla commossa ha deciso di partecipare e di mostrare vicinanza ed affetto ai genitori, colpiti da una tragedia impossibile anche da immaginare.

La mamma ed il papà hanno deciso di celebrare il rito funebre nella chiesa Santa Maria Regina Pacis, di Ostia. Visto il grande affollamento, le forze dell’ordine hanno preferito transennare tutta la zona.

I feretri dei piccoli sono arrivati in due carri di colore chiaro. All’esterno della chiesa c’erano tantissime persone ad aspettarli. C’erano anche la sindaca di Roma Virginia Raggi ed il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Le persone hanno voluto lanciare in aria anche dei palloncini bianchi e celesti, proprio i colori della squadra della Lazio, la preferita dei fratellini.

Inoltre, Luigi Lardone il preside dell’Ostiamare, la squadra in cui il piccolo Daniel giocava come portiere, ci ha tenuto a far conoscere il suo dolore. L’uomo sull’accaduto ha dichiarato:

L’Ostiamare si è chiusa in lutto. Abbiamo chiuso l’impianto e partecipiamo al dolore dei familiari. Parlare di calcio o di altro in questo momento non ha alcun senso, è una tragedia incredibile. Purtroppo per una serie di sfortunatissime coincidenze è capitata a noi.

Daniel e David Fusinato morti nella strage: lo striscione degli Ultras della Lazio

All’uscita dei feretri, dopo la funzione religiosa, sono stati sparati anche dei fumogeni, sempre bianchi e celesti. In più, gli Ultras della Lazio hanno voluto fare uno striscione per i due fratellini. Sul cartello hanno scritto:

Ciao Daniel e David, che i vostri cuori volino più in alto della follia di questo mondo.

I piccoli purtroppo hanno perso la vita per mano di un ragazzo con problemi psichici, chiamato Andrea Pignani. Nella strage è morto anche un uomo di 84 anni, chiamato Salvatore Ranieri. L’uomo ha provato a fare da scudo con il suo corpo per salvare i bambini.