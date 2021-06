Nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 giugno, tutta la comunità di Santo Stefano di Camastra si è riunita per dare l’estremo saluto a Mariolina Nigrelli e Alessandra Mollica. Mamma e figlia sono morte lo scorso sabato e a trovare i loro corpi impiccati ad una trave della casa di campagna era stato Maurizio, marito e padre delle due.

Sarà difficile riprendersi da uno shock simile. Una mamma giovane, di soli 40 anni, e sua figlia, che di anni ne aveva 14, sono morte entrambe lo scorso sabato 29 maggio.

L’autopsia, svolta nei giorni scorsi, ha confermato che la morte di Mariolina Nigrelli e Alessandra Mollica è avvenuta per asfissia conseguente all’impiccagione.

Ieri si sono tenuti i funerali nella chiesa madre di Santo Stefano di Camastra, il piccolo comune nel messinese in cui le due vivevano. A celebrare le esequie, monsignor Guglielmo Giombacco, che ha provato ad esprimere a parole il profondo dolore che ha colpito non solo la famiglia e i cari delle vittime, ma anche tutta la comunità.

La morte di Mariolina e Alessandra ci ha colti di sorpresa. Siamo qui in tanti con il nostro carico di dolore, con le vostre domande, con i nostri silenzi, con le nostre lacrime perché in Mariolina e Alessandra possano vivere la vita piena in Dio.