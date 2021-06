Ancora sotto shock tutta la comunità di Santo Stefano di Camastra, piccolo comune nel messinese, per la tragica morte di Mariolina Nigrelli e di sua figlia, la 14enne Alessandra Mollica. Sabato sera, Vincenzo Mollica, marito e padre delle due, ha trovato i loro corpi senza vita impiccati ad una trave della loro casa di campagna.

Gli inquirenti hanno aperto un’indagine per la morte della donna di 40 anni e di sua figlia. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella dell’omicidio-suicidio.

Tesi che, come anticipato, è avvalorata dal ritrovamento di una lunga lettera di addio che, presumibilmente, Mariolina ha scritto e lasciato a suo marito Vincenzo. Nel testo, abbastanza eloquente, la donna ha voluto chiedere scusa all’uomo e ha espresso la sua volontà di portare Alessandra via con sé.

Domani, mercoledì, un medico legale incaricato dalla Procura di Patti svolgerà le autopsie sui corpi delle due vittime. L’intenzione è quella di far chiarezza sulle cause del decesso. Si cercano, in particolare, eventuali tracce di farmaci “sedativi” nel corpo della 14enne, che la mamma avrebbe potuto somministrarle per stordirla e poi impiccarla.

Il rapporto ossessivo di Mariolina per sua figlia Alessandra Mollica

Le indagini vanno avanti anche e soprattutto per capire cosa abbia potuto spingere Mariolina Nigrelli a compiere un gesto così folle e disperato.

Il marito, a lungo interrogato dagli inquirenti, ha raccontato di una lite avvenuta venerdì. Una normale lite familiare che mai, però, avrebbe potuto fargli immaginare ciò che sarebbe poi accaduto il giorno successivo.

Ciò su cui si vuole fare luce, è anche il rapporto che intercorreva tra mamma e figlia. Mariolina, secondo alcuni, aveva una sorta di ossessione verso Alessandra Mollica. Una paura incontrollata che lei non riuscisse ad integrarsi con i suoi coetanei. Un senso di protezione che spesso andava oltre i limiti.

Il vicepreside della scuola che Alessandra frequentava, però, ha voluto smentire. Ai giornalisti di Fanpage.it ha spiegato che Alessandra era timida e riservata, ma non aveva alcun problema con i suoi compagni. Tanto è vero che dopo gli esami di terza media che avrebbe svolto tra qualche giorno, aveva tutta l’intenzione di proseguire gli studi nella stessa struttura scolastica.

Seguiranno aggiornamenti.