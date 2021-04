Torna a sollevarsi il polverone giudiziario sulla vicenda legata alla morte di Eleonora Bottaro. La ragazza è morta nel 2016 per leucemia, dopo che si era rifiutata di intraprendere un percorso di cure chemioterapiche. I suoi genitori si erano sempre opposti alle pesanti terapie. Terapie che avrebbero potuto, secondo gli inquirenti, salvarle la vita.

Tutto è iniziato nel 2015, quando Eleonora ha presentato i primi sintomi della leucemia. A un anno di distanza, quello che si sperava essere un errore, si è invece rivelato corrispondere alla realtà, quando le analisi hanno confermato la diagnosi di leucemia.

Al rifiutarsi della giovane e della sua famiglia di iniziare un percorso chemioterapico, il Tribunale dei minori di Venezia aveva sospeso la podestà dei genitori e aveva nominato un tutore che avrebbe dovuto seguirla durante le cure.

Prima che ciò venisse formalizzato in Tribunale, però, il padre di Eleonora aveva firmato le dimissioni di sua figlia e l’aveva portata in Svizzera per farla sottoporre ad un ciclo di terapie completamente naturali o psicoterapiche. Tutto ciò perché, secondo lui, a provocare la malattia di Eleonora era stato il trauma subito per la morte del fratello, avvenuta 3 anni prima.

Questa sorta di battaglia si era conclusa tragicamente nel 2016, poco dopo che la giovane aveva compiuto i suoi 18 anni, con la sua morte.

Il processo ai genitori di Eleonora Bottaro

Dopo la morte di Eleonora Bottaro, è iniziata un’ulteriore battaglia. Questa volta, nelle aule dei tribunali, si è cercato di stabilire le eventuali responsabilità da parte di Lino Bottaro e Rina Benini.

I due genitori, inizialmente, erano stati prosciolti nell’udienza preliminare. Ma a seguito dell’accoglimento del ricorso presentato da Valeria Sanzari, procuratore aggiunto di Padova, si è proceduti ad un regolare processo.

In appello, i giudici hanno confermato una condanna di due anni per omicidio colposo con l’aggravante della prevedibilità dell’evento.

I due genitori si mostrano fiduciosi nel poter dimostrare che quella di rinunciare alle terapie, era una chiara volontà di Eleonora.