Il dolore della comunità per la prematura scomparsa del piccolo Francesco Rovida, il bimbo di 3 anni morto dopo un incidente in galleria

Sono giorni di strazio e profonda tristezza quelli che stanno vivendo gli abitanti di Sondalo, per l’improvvisa e prematura scomparsa del piccolo Francesco Rovida. Il bimbo che non aveva nemmeno 3 anni, ha perso la vita dopo un sinistro, mentre stava tornando a casa dopo il suo primo giorno di asilo.

La famiglia è chiusa nel silenzio vista la grave perdita subita. I due genitori, molto giovani, sono molto conosciuti proprio per il lavoro del ragazzo, che ha 29 anni.

Lo scorso 5 settembre, il piccolo era a bordo della Volkswagen Polo guidata da sua madre. Erano appena usciti dal suo primo giorno di asilo e stavano tornando a casa.

Francesco era felice e spensierato come tutti i bambini della sua età. Tuttavia, è proprio nella galleria Bolladore, che collega i comuni di Tirano e Bormio, che la donna si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Golf.

A causa del grave sinistro la giovane mamma ha finito la sua corsa proprio contro il muro della galleria. Di conseguenza all’arrivo dei sanitari, le condizioni del bimbo sono apparse davvero critiche.

Dopo averlo stabilizzato sul posto, lo hanno elitrasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Però è proprio qui, che lo scorso 14 settembre, il piccolo ha esalato il suo ultimo respiro. Troppo gravi le contusioni riportate.

Lo strazio del sindaco per la perdita del piccolo Francesco Rovida

Anche la madre ha riportato delle contusioni, ma dopo un breve ricovero in ospedale, è potuta tornare a casa. Ora la famiglia è in attesa di avere il nulla osta per la salma, per poter celebrare il funerale. Tuttavia, gli inquirenti hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo. Il sindaco Ilaria Peraldini, nel suo messaggio sui social, ha scritto:

Di fronte a fatti tragici come questi, non c’è molto da dire. Esprimo la mia vicinanza a questa famiglia, tutta Sondalo si stringe attorno al dolore di questi genitori.