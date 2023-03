Muhammad Ayaan Haroon era un bambino di soli 5 anni, che pochi giorni fa si è spento per sempre all’interno dell’ospedale Sheffield Children’s NHS Foundation Trust.

Ha lottato per la sua vita sin dalla nascita. Muhammad Ayaan Haroon era affetto da una rara patologia chiamata Hace 1, che comporta ritardi nello sviluppo e soffriva di crisi respiratorie. Alle fine, i medici hanno deciso di staccare la spina, ma la famiglia ha denunciato il loro comportamento e ora le autorità stanno indagando.

Lo scorso 5 marzo, i suoi genitori lo hanno portato in ospedale in preda ad una crisi respiratoria.

Il team ospedaliero ha cercato di fare il possibile, ma alla fine, il successivo 13 marzo, hanno staccato il supporto vitale. La mamma e il papà sono distrutti per la perdita del loro bambino e sono scioccati dal comportamento dei sanitari, che mentre spegnevano lentamente la vita di un bambino di soli 5 anni, non hanno mostrato un minimo di empatia o di rispetto per la famiglia. Ecco il racconto del papà del piccolo Muhammad:

Il personale medico rideva, a separarci da nostro figlio c’era solo una tenda. Mentre lui esalava l’ultimo respiro, i dottori ridevano e scherzavano. Hanno continuato anche dopo che un mio parente ha chiesto loro di smetterla. Non sappiamo come faremo ora che lui non è più con noi. Non vogliamo che questo accada a nessun altro bambino o altra famiglia. È stata una grande mancanza di rispetto, siamo molto arrabbiati per il comportamento del personale.

Dopo la denuncia, sono intervenute le autorità e il direttore medico dell’ospedale Sheffield Children’s NHS Foundation Trust, che si è mostrato solidale con i due genitori. Ha mostrato loro cordoglio e vicinanza e ha assicurato che la denuncia sarà esaminata a fondo.

In pochi giorni, le parole di questo padre si sono diffuse in tutto il mondo. La famiglia sta ricevendo un supporto incredibile, da persone che sostengono che i medici di un ospedale dovrebbero mostrare empatia nei confronti di un bambino e della sua famiglia, soprattutto in una situazione come quella del piccolo Muhammad.