I nuovi dettagli emersi sull'incidente in cui Ilaria Allocca è morta: aveva 22 anni e si è scontrata contro una sbarra di ferro

Sono emersi ulteriori dettagli sul gravissimo sinistro avvenuto nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 maggio. Purtroppo una ragazza di soli 22 anni, chiamata Ilaria Allocca, ha perso la vita sul colpo, dopo che una sbarra di ferro ha trafitto la sua auto, fino ad arrivare al petto.

Gli agenti intervenuti sul posto, hanno deciso di avviare sin da subito tutte le indagini del caso. Per questo hanno posto sotto sequestro il veicolo ed hanno anche disposto l’autopsia sul corpo.

I fatti sono avvenuti intorno alle 23, di domenica 14 maggio. Precisamente lungo via Nuova del Bosco, nel comune di Maregliano, che si trova nella provincia di Napoli.

Da ciò che è emerso fino ad ora, la 22enne era alla guida del suo veicolo e probabilmente era diretta proprio alla sua abitazione. Risulta essere residente nella zona di Somma Vesuviana ed era alla guida della sua Fiat Panda.

Dietro di lei c’era anche il suo fidanzato, che era a bordo del suo veicolo. I due ragazzi si erano appena salutati e con le loro macchina, stavano provando ad avvicinarsi nel loro comune.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, la ragazza si è scontrata contro una sbarra di ferro che era sul ciglio della strada e che era in disuso.

Il decesso di Ilaria Allocca, dopo il sinistro

Il fidanzato che purtroppo ha assistito alla scena, ha chiamato i soccorsi. Però all’arrivo dei medici, per Ilaria non c’era più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Per avere un quadro completo della situazione, hanno deciso di disporre il sequestro del mezzo ed anche l’autopsia sul corpo. Saranno solo queste indagini a dare delle ulteriori risposte su questo straziante episodio. Nel frattempo il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno, in un post sui social, ha scritto: