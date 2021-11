È stata eseguita nella giornata di venerdì 26 novembre l’autopsia sul corpo di Carlotta Masala, la ragazza di 27 anni trovata in casa ormai senza vita. Ora è probabile che il Pm decida di restituire la salma ai suoi familiari, in modo che possano organizzare il suo funerale.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda straziante che ha gettato nello sconforto migliaia di persone, ma soprattutto i familiari della giovane. Infatti è stato proprio il padre a chiedere di fare chiarezza.

Il dramma di questa ragazza si è consumato nella mattinata di martedì 24 novembre. Precisamente nella sua abitazione Sestu, in provincia di Cagliari.

L’uomo si è svegliato intorno alle 7 del mattino e quando è entrato nel salotto della casa, ha trovato la figlia ormai senza vita sul divano. Ha lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, i loro disperati tentativi non hanno portato a nulla. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Nell’abitazione sono arrivate anche le forze dell’ordine e la procuratrice Virginia Boi, che ha avviato sin da subito le indagini.

Il papà ha chiesto di far chiarezza sulla vicenda. Questo perché ha detto che la figlia era una ragazza in salute, sportiva e solare. Fino a quel momento non aveva mai mostrato alcun segno di malessere. Inoltre, ha raccontato di averla sentita rientrare in tarda notte e che stava parlando al telefono. Sembrava stare bene.

I primi risultati dell’autopsia di Carlotta Masala

Gli inquirenti hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo. Quest’esame è stato svolto nella giornata di venerdì 26 novembre, al Dipartimento di anatomopatologia dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Stando ai primi risultati emersi, sembrerebbe che il suo decesso sia avvenuto a causa di un arresto cardiaco con edema polmonare. Forse legato ad una miocardite.

Tuttavia, il medico che ha eseguito l’esame per dare delle risposte concrete, è in attesa degli esami istologici e tossicologici. Ora è probabile che i familiari possano avere il nulla osta per la salma, affinché possano organizzare il suo funerale. La morte improvvisa di questa ragazza ha sconvolto migliaia di persone.