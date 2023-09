Nella mattina di mercoledì 6 settembre il medico legale ha eseguito l’autopsia sul corpo della bambina di 2 anni, trovata senza vita nel suo lettino. Da questo esame è arrivata una risposta davvero importante per le indagini e per gli inquirenti, che si stanno occupando del caso.

Il corpo della piccolina dopo averne constatato il decesso nella casa, hanno deciso di trasferirlo nell’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII ed è proprio qui che hanno eseguito gli accertamenti.

Da ciò che riporta il quotidiano locale Bergamo News, la bimba ha perso la vita in seguito ad una problematica cardiaca. I medici nel suo ultimo ricovero di agosto, l’avevano curata molto bene.

Questo perché circa un mese fa i genitori l’avevano portata d’urgenza in ospedale, per una febbre molto alta. Una volta qui l’hanno sottoposta a tutti gli accertamenti di routine.

Dalle analisi è emersa però la triste verità. La piccola era affetta da Salmonellosi e da qui per lei sono state avviate tutte le cure del caso. Per fortuna dopo pochi giorni sembrava essere migliorata ed è potuta tornare a casa.

Proprio nel pomeriggio in cui è avvenuto il suo decesso, avevano in programma un suo controllo in ospedale. La piccola però non è mai riuscita ad arrivare in nosocomio.

Lo strazio del papà della bambina di 2 anni

Per la famiglia questi sono giorni di grande strazio e tristezza. La madre ha fatto la straziante scoperta, mentre il padre era appena uscito per andare a lavoro. Aveva salutato i suoi figli ed era uscito di casa. L’uomo al quotidiano locale L’Eco di Bergamo ha raccontato:

Lunedì mattina, dal suo lettino, la mia bambina mi ha guardato con gli occhi pieni di contagiosa gioia, quasi a non volermi lasciare andare a lavoro.