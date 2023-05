Nella giornata di ieri giovedì 4 maggio, il medico legale ha eseguito l’autopsia sul corpo di Samanta Marchegiano, la 24enne trovata senza vita nel bagno della casa che divideva con le sue coinquiline. Questo esame è servito a stabilire l’esatta causa dietro al suo decesso.

I familiari, la coinquilina che l’ha trovata e tutti quelli che l’hanno conosciuta sono ancora sconvolti da questa perdita così improvvisa e straziante.

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di martedì 2 maggio. Precisamente in un appartamento che si trova in una palazzina, in via Severino, nella città di Macerata.

La prima a chiedere l’intervento dei sanitari, è stata proprio una sua amica. Da ciò che è emerso, la ragazza era entrata nel bagno per fare una doccia. La giovane non sentendo più la sua voce, è entrata per controllare.

Tuttavia, è proprio all’interno di quella stanza, che l’ha trovata dentro la vasca, esanime. Da qui è partita la disperata chiamata ai sanitari, che sono presto arrivati nella casa delle studentesse.

Per Samanta nonostante i tentativi dei medici di tenerla in vita, non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari infatti, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

I primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpo di Samanta Marchegiano

Gli inquirenti sin da subito hanno deciso di avviare tutte le indagini del caso. Infatti per prima cosa hanno ascoltato i racconti delle sue amiche e poi hanno fatto tutti i rilievi del caso nell’abitazione.

Il medico legale ha eseguito l’autopsia nella giornata di giovedì 4 maggio e da questo esame è emerso che la giovane ha accusato un malore e poi è caduta nella vasca. Purtroppo precipitando in acqua, ha perso la vita.

Il dottore ha anche preso i campioni per eseguire altri esami istologici e tossicologici. Nel frattempo il magistrato di turno ha dato il nulla osta alla famiglia. Il suo funerale verrà celebrato nella giornata di sabato. Samanta ha lasciato il padre Franco, la madre Doriana e la sorella Gabriella.