Il 1 febbraio parte la lotteria degli scontrini: come partecipare e cosa si vince

Inizia oggi la lotteria degli scontrini, il nuovo concorso che mette in palio 100 mila euro per i consumatori e 20 mila per gli esercenti

Parte oggi, lunedì 1° febbraio, la lotteria degli scontrini. Per ogni acquisto effettuato mediante strumenti di pagamento elettronico, presso gli esercenti che inviano i corrispettivi in modalità telematica, sarà possibile ricevere un biglietto virtuale con cui, appunto, partecipare alla lotteria.

Lotteria degli scontrini: estrazione l’11 marzo

In buona sostanza, gli scontrini funzioneranno da biglietti validi per concorrere alla prima estrazione, fissata per l’11 marzo prossimo. In palio 100 mila euro di premi destinati agli acquirenti, a cui se ne aggiungono 20 mila, destinata a 10 esercenti, i quali, nel mese precedente, abbiano trasmesso scontrini registrati al Sistema lotteria.

Le condizioni per partecipare

Quali sono le condizioni per partecipare? Aver compiuto 18 anni, essere residenti in Italia, effettuare pagamenti attraverso bancomat, carte di credito, prepagate o app, di almeno 1 euro prezzo gli esercenti che telematicamente inviano i corrispettivi.

Non sono conteggiati dunque gli scontrini emessi per gli acquisti online, le spese effettuate in contanti, quelli per cui, ai fini di deduzione/detrazione fiscale, viene presentata la propria tessera sanitaria o il proprio codice fiscale, e quelli per i quali viene emessa una fattura.

Come tentare la sorte

Inoltre, per tentare la sorte, occorrerà esibire il proprio codice lotteria, vale a dire un codice a barre alfanumerico che, nel momento dell’acquisto, si può generare sul portale appositamente dedicato del Governo, partendo dal codice fiscale. A quel punto per ogni euro speso, lo scontrino elettronico telematicamente trasmesso, produrrà automaticamente un biglietto virtuale. Si va da un minimo di un biglietto per una spesa da 1 euro a un massimo di mille biglietti per una spesa pari o superiore a 1.000 euro.

Lotteria degli scontrini: a quando le estrazioni settimanali

Per la prima estrazione, prevista l’11 marzo, saranno presi in considerazione gli scontrini fino al 28 febbraio. Dal mese di giugno saranno introdotte le estrazioni settimanali, composte da 15 premi da 25 mila euro ciascuno riservati ai consumatori e 15 premi da 5 mila euro destinati, invece, agli esercenti.