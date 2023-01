Federico Doga ha perso la vita a soli 16 anni, dopo che due vetture lo hanno investito mentre cercava di attraversare un tratto di strada senza strisce pedonali. La triste vicenda è accaduta a Iseo, precisamente in via Roma.

Il 16enne era una giovane promessa del Rugby, giocava nella squadra del Rovato, luogo in cui frequentava anche il terzo anno di liceo all’istituto Lorenzo Gigli.

Quella sera, i suoi genitori lo avevano appena accompagnato in auto a Iseo e poi erano ripartiti per tornare a Comezzano Cizzago, comune in cui la famiglia risiede.

Federico Doga si stava apprestando ad attraversare la strada, quando una vettura guidata da un 39enne l’ha investito. Subito dopo, un’altro mezzo con a bordo un’intera famiglia e proveniente dal senso opposto, l’ha travolto per la seconda volta. Le due macchine, dopo aver colpito il ragazzo, si sono scontrate tra loro.

Un sinistro che non ha lasciato scampo al povero 16enne. I soccorritori, arrivati in poco tempo sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’adolescente. Sono stati costretti a dichiarare il decesso sul posto.

Il 39enne e la famiglia della seconda vettura sono stati trasportati in ospedale in codice verde e giallo. Non hanno riportato conseguenze gravi, ma tutti sono apparsi sconvolti da quanto accaduto. Come da prassi, i due conducenti sono stati sottoposti ai test per l’alcol e per le sostanze stupefacenti, risultando entrambi negativi.

I messaggi di addio per Federico Doga

Dopo la triste notizia, che si è diffusa rapidamente, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sul web e pubblicati dalla scuola che frequentava, dalla sua squadra di rugby e da tutti coloro che lo conoscevano e che hanno voluto ricordarlo un’ultima volta.

Ieri sera in un terribile incidente stradale ha perso la vita il nostro giovane atleta Federico Doga. Ci stringiamo in un forte abbraccio ai genitori Chiara e Daniele. Non ci sono le parole. Riposa in pace Federico.

🥲💔 L’istituto d’Istruzione Superiore Lorenzo Gigli di Rovato, nella persona del Dirigente Scolastico, Prof. Davide Uboldi, in rappresentanza di tutte le componenti scolastiche, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia di Federico Doga: nostro studente frequentante la classe 3^G del liceo economico-sociale, prematuramente scomparso sulle strade del comune di Iseo.

I funerali sono stati celebrati oggi, 9 gennaio, nella chiesa di Comezzano alle ore 15:00.