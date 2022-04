Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella giornata di sabato 23 aprile, a Houston, in Texas. La vittima purtroppo è il campione di rugby Pedrie Wannenburg, 41 anni. Il figlio di soli 8 anni, invece, risulta essere ricoverato in ospedale in condizioni davvero disperate.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che vista la gravità dell’accaduto, hanno dovuto bloccare la strada al traffico per diverse ore.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 17.45 di sabato 23 aprile. Precisamente nella città di Houston, in Texas. L’uomo era in macchina con la moglie e i suoi 2 figli.

Dovevano andare a fare degli acquisti e tutto stava procedendo normalmente. Tuttavia, ad un certo punto, è avvenuto l’impensabile.

Un ragazzo di 16 anni, chiamato Ali Alabadi, che era appena fuggito da un posto di blocco della polizia, li ha travolti. Andava ad una velocità molto elevata, di conseguenza l’impatto è stato molto violento.

Sono 3 le auto coinvolte in questo terribile incidente, ma chi ha avuto la peggio è stato proprio il campione, insieme a suo figlio. I medici intervenuti, dopo averli stabilizzati sul posto, li hanno trasportati d’urgenza in ospedale. Però per Pedrie Wannenburg, un’ora dopo il suo arrivo in pronto soccorso, non c’è stato nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

La lunga carriera del campione di rugby Pedrie Wannenburg

Il figlio di soli 8 anni, Pedrie Jr, è ancora ricoverato e le sue condizioni risultano essere davvero gravi. La moglie e la figlia Isabelle hanno riportato dei traumi, ma non risultano essere in pericolo di vita.

Pedrie Wannenburg ha avuto una lunga carriera nel rugby. Dal 2002 al 2010, ha giocato con i South African Bulls. Pochi anni fa, dopo essersi trasferito in Francia, è tornato negli Stati Uniti. Inizialmente ha giocato con l’Austin Elite, ma subito dopo si è ritirato ed è diventato un allenatore della stessa squadra. I Blue Bulls per l’improvvisa morte dell’uomo sui social hanno scritto: