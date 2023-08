Il bambino di 18 mesi che ha battuto la testa mentre la madre lo stava allattando, si è svegliato dal coma

È arrivata una bellissima notizia sul bambino di 18 mesi che era entrato in coma, dopo essere scivolato dalle braccia della mamma e aver battuto la testa contro un muro. La donna lo stava allattando.

La vicenda è accaduta nel comune di Annicco, in provincia di Cremona. Dalle prime notizie emerse, sembrerebbe che la sua mamma lo avrebbe preso in braccio per allattarlo, quando, per cause non ancora chiare, il bambino di 18 mesi si sarebbe agitato e, dimenandosi tra le braccia della sua mamma, avrebbe battuto la testa contro il muro. Dopo il colpo violento, il piccolo avrebbe perso subito i sensi.

Il bambino di 18 mesi si è svegliato

Subito i genitori hanno allarmato il 112 e in breve tempo gli operatori sanitari del 118 e gli agenti dei Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione. Le condizioni del bimbo sono subito apparse gravi. I paramedici lo hanno trasportato con l’elisoccorso in ospedale, dove i medici si sono mobilitati per garantirgli tutte le cure di cui aveva bisogno. Ieri è stata una giornata preoccupante, dopo la notizia che il bambino di 18 mesi era entrato in coma. Fortunatamente, poche ore fa, è arrivato un aggiornamento positivo. Si è svegliato ed è vigile. Tuttavia, la sua prognosi è ancora riservata.

Le indagini delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine, nel frattempo, stanno indagando sulla vicenda. Gli agenti hanno già ascoltato i testimoni ed effettuato un sopralluogo all’abitazione. Il racconto della madre, per ora, sembra essere veritiero. Al momento dei fatti, anche il padre si trovava in casa, ma sembra che non abbia assistito alla scena. Ha raccontato che, in quei pochi minuti, si trovava in un’altra stanza.

L’unica cosa importante è che il bimbo stia bene e che abbia ripreso conoscenza. L’intera Italia sta pregando e sperando affinché venga dimesso e possa tornare a casa, senza nessuna grave conseguenza.