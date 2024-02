Un lutto molto grave ha colpito il mondo dello sport italiano e in particolare quello del calcio. Josè Maria La Cagnina, ex calciatore e allenatore, con un passato anche nelle giovanili dell’Inter, si è spento a soli 50 anni. Da tempo lottava contro un brutto male che alla fine, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie e due figli.

Nato a Como nel giugno del 1973, ha iniziato a giocare a calcio fin da bambino e ottenne un’ottima occasione quando l’Inter lo ha voluto nelle proprie squadre delle giovanili. L’avventura in nerazzurro non è però andata come tutti si aspettavano, lui compreso, così nei primi anni novanta prese una strada diversa da quella di Milano, rimanendo comunque a calcare i prati verdi del nord Italia.

A credere in lui è stata per prima la Biellese. Poi è tornato in Lombardia, nel Pavia Calcio, dove ha giocato per i primi quattro anni del nuovo millennio, prima in serie D e poi in C2, riuscendo sempre ad arrivare in doppia cifra in termini di reti. Due anni nella Cremonese, stessa squadra in cui nacque il talento di Vialli, poi di nuovo Pavia, il Lecco e altre stagioni con indosso diverse squadre della serie C.

Dal 2014, appesi gli scarpini al chiodo, ha intrapreso la carriera da allenatore, guidando le squadre giovanili di Padova e Udinese, che oggi lo ricordano con parole di grande stima e affetto.

Qualche anno fa Josè Maria La Cagnina ha scoperto di avere un tumore e, con il supporto della sua famiglia, ha iniziato una lunga e deteriorante lotta. Un’operazione e la malattia che pareva essere regredita, poi una ricaduta, dalla quale purtroppo non ce l’ha fatta a riprendersi.

Il cuore dell’ex calciatore si è fermato per sempre nella giornata di ieri, martedì 27 febbraio. La Cagnina aveva solo 50 anni e lascia nel dolore più profondo la moglie Annalisa, i figli Elia e Gioele e il fratello Gianni, oltre ovviamente a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e conoscerlo. I funerali si terranno domani a Celeseo (Padova).