Sono stati celebrati nella mattinata di ieri, venerdì 12 marzo, i funerali della piccola Edith Anzaghi. Il sindaco per quella giornata straziante ha anche deciso di proclamare il lutto cittadino ed una folla commossa ha deciso di partecipare, per un ultimo saluto alla piccola, che si è spenta a soli 2 anni.

Il dramma di questa bambina, ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Purtroppo è morta per mano di sua madre, che al momento è in carcere con l’accusa di omicidio colposo.

Il papà, William Anzaghi ha deciso di far celebrare il suo rito funebre, nella chiesa di San Pietro in Sala, a Cislano, in provincia di Milano. Proprio nel quartiere dove gestisce ormai da molti anni il suo bar.

L’uomo dopo la celebrazione, su ciò che sta vivendo, ha dichiarato: “Sono smarrito, ma voglio adoperarmi perché queste cose non accadano più!”

CREDIT: FACEBOOK

Tantissime persone hanno deciso di partecipare al funerale, per mostrare la loro vicinanza a questa famiglia, distrutta da questa grave ed improvvisa perdita. Edith purtroppo è morta a causa di una burrascosa separazione che era in corso tra i suoi genitori.

La tragica morte di Edith Anzaghi

Il dramma di questa piccola è avvenuto nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 marzo. Il papà è stato il primo a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine, dopo aver ricevuto una telefonata dalla sua ex moglie, Patrizia Coluzzi, in cui lo informava che la figlia non esisteva più.

Gli agenti sono andati in fretta nella casa, ma la scena che si sono trovati davanti è stata davvero terribile. La piccola Edith era sdraiata sul letto ormai senza vita. Mentre sua madre era vicino a lei, in uno stato di shock e con delle ferite lievi sulle braccia. Gli inquirenti pensano che se le sia procurate da sola, nel tentativo di suicidarsi.

Al momento la donna è in carcere con l’accusa di omicidio colposo. Dall’autopsia le forze dell’ordine hanno scoperto che la bambina è morta per soffocamento e l’unica accusata è sua madre.

Patrizia pochi giorni fa si è presentata davanti al Gip, che ha convalidato il suo arresto. Ha scelto di avvalersi delle facoltà di non rispondere ed infatti, anche in una videochiamata con i suoi legali, invece di parlare, ha mostrato un biglietto, in cui ha scritto: “Sono confusa, non ricordo più nulla!”