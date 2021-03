Un ultimo messaggio della mamma di Edith forse spiegherebbe il terribile gesto che Patrizia C. ha compiuto, uccidendo sua figlia di soli 2 anni. Su uno specchio di casa, infatti, ha lasciato una scritta, probabilmente prima di tentare il suicidio, che potrebbe aiutare gli inquirenti a risolvere questo caso che ha scosso tutta l’Italia.

Fonte Pixabay

Secondo quanto riportato, la donna nella notte tra domenica e lunedì avrebbe lasciato tantissimi messaggi sparsi per casa. Uno di questi, un biglietto scritto probabilmente poco prima di uccidere la figlia di 2 anni, riportava questa frase.

Scusa piccola ma non potevo permettere che restassi nelle sue mani da sola.

Oltre a questo messaggio, prima della tragedia la donna avrebbe lasciato anche altri pezzi di carta, in cui chiede scusa agli altri due figli, due gemelli che quella sera si trovavano dal suo primo compagno. Mentre in altri si leggevano parole come “Stanca”, “L’ultimo atto di coraggio” e un altro più inquietante: “Affonda la lama. Ormai non ci farai più male.

Gli inquirenti devono ancora ricostruire quello che è successo in quella casa di Cisliano nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 marzo. Sul corpo della bambina è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte, anche se non ci sono segni di violenza.

Fonte Pixabay

L’ultimo messaggio della mamma di Edith è rivolto al marito?

La donna aveva denunciato più volte quell’uomo, che a sua volta aveva sporto denuncia per calunnia e diffamazione. In alcuni post su Facebook si lamentava del fatto che nessuno, nemmeno in Procura, aveva cercato di aiutarla. Fino al tragico gesto: l’omicidio di sua figlia di appena 2 anni e il tentato suicidio.

Fonte Pixabay

La Procura ha emesso un decreto di fermo nei confronti di Patrizia C. e gli inquirenti stanno analizzando anche i messaggi e le telefonate intercorsi tra la donna e l’ex marito (sabato scorso lui aveva presentato le carte per la separazione, ma lei gli aveva chiesto di ripensarci).