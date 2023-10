Gwyneth Paltrow, stella di Hollywood, nella giornata di ieri ha dedicato un post a Matthew Perry. Il compianto attore era un suo amico e con lui, nell’estate del 1993, ha anche avuto una breve relazione. Le commoventi parole dell’attrice.

Con il passare delle ore sono sempre più i personaggi noti dello spettacolo a dedicare parole di amore a Matthew Perry.

L’attore, nella giornata di sabato, è stato rinvenuto privo di vita nella sua casa di Los Angeles. Aveva solo 54 anni ed era noto soprattutto per il ruolo di Chandler Bing nella sitcom di successo planetario, Friends.

Nell’arco della sua vita Perry ha avuto relazioni con diverse donne note del cinema o dello spettacolo in generale. Storie che, il più delle volte, sono terminate per volere dello stesso Perry e per motivi che lui stesso ha spiegato in vecchie interviste

Le lascio perché ho una paura mortale che scoprano che non sono abbastanza, che non conto nulla e che sono troppo bisognoso, che mi lascino. Ecco perché ho rotto con queste donne meravigliose che hanno incrociato il mio cammino.

Tra queste compaiono i nomi di Cameron Diaz, ad esempio, o di Lizzy Caplan. O ancora di Julia Roberts.

Le commoventi parole della Paltrow per Matthew Perry

Nel 1993, all’alba del successo mondiale per la sua parte in Friends, Matthew Perry ha avuto una breve relazione anche con un’alta stella di Hollywood, Gwyneth Paltrow.

Oggi l’attrice ha ricordato quell’estate magica, il rapporto di amicizia nato in quell’occasione e mai veramente terminato:

Ho incontrato Matthew Perry nel 1993 al Williamstown Theater Festival in Massachusetts. Siamo stati entrambi lì per la maggior parte dell’estate a recitare. Era così divertente, così dolce e così bello stare con lui. Siamo andati a nuotare nei Creeks, abbiamo bevuto birre nel bar del college locale, ci siamo baciati in un campo di erba lunga.