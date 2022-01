Come si può dire addio ad un bambino di 7 anni, violentemente ucciso da suo padre con una coltellata alla gola? È così che Daniele Paitoni è morto, ucciso da colui che avrebbe dovuto amarlo e proteggerlo. E ora tutti si domandano come possa un papà aver tolto la vita al sangue del suo sangue e poi aver nascosto il suo corpicino nell’armadio.

Dopo la tragica notizia, sono apparsi tantissimi messaggi sui social, pieni di dolore e tutti per il piccolo Daniele Paitoni. Tra questi, anche quello dell’Oratorio San Luigi a Schianno:

Perché con quegli occhioni scuri e il tuo dolce sorriso, la tua simpatia, il tuo essere spiritoso e divertente, inarrestabile come un uragano ma al tempo stesso dolce come le merende che mangiavamo insieme in oratorio, hai avuto la capacità di farti voler bene da tutti noi, hai conquistato per sempre i nostri cuori. Ti vogliamo bene! Ci mancherai! ✨Ciao Dani ♥️ I tuoi animatori 🙏🏼.