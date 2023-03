Si trova nella casa circondariale di Messina, Martina Patti la mamma di soli 23 anni che ha messo fine alla vita di sua figlia Elena Del Pozzo, di soli 5 anni. Gli elementi a carico della donna sono davvero tanti, oltre al fatto che il giorno dopo l’accaduto, ha scelto di confessare.

Questa vicenda che ha spezzato il cuore di tutta l’Italia, sta per arrivare ad una conclusione. Questo perché tra pochi giorni inizierà il Processo a carico della madre, accusata del delitto della bimba e dell’occultamento del corpo.

Uno dei giornalisti di Fanpage.it, è riuscito a parlare con il Tenente Colonello Carlo Romano, della Sezione di Biologia Molecolare del Ris, di Messina. Quest’ultimo ha lavorato con i suoi colleghi al caso. Per spiegare come si sono svolte le indagini, ha dichiarato:

Noi abbiamo effettuato due sopralluoghi, uno sul posto dove è stata rivenuta la piccola ed uno nella casa dove la mamma viveva con la figlia. Abbiamo attestato che il delitto non si è consumato in quella casa perché non vi erano tracce o elementi che facevano propendere questa ipotesi.