Come può una madre accettare la morte del suo bambino? Carlo Alberto Conte si è spento a soli 12 anni, dopo un malore fatale che lo ha colpito mentre partecipava alla gara campestre Cross della Vittoria a Vittorio Veneto.

Da poco tempo era entrato a far parte delle Fiamme Oro Padova, aveva superato la visita medica e stava partecipando alla gara, quando a 300 metri dalla fine della competizione, Carlo Alberto Conte ha iniziato a barcollare, poi si è aggrappato ad un albero ed è caduto a terra privo di sensi.

Immediato il trasporto in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva della cardio-chirurgia dell’ospedale di Treviso la scorsa domenica mattina.

I medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma il cuore del dodicenne ha smesso di battere per sempre.

La conferma della straziante notizia è arrivata dalla sua mamma Valentina Ometto:

Anche l’allenatrice del dodicenne Rosanna Martin ha espresso il suo dolore al Corriere Veneto:

È stato un fulmine a ciel sereno. Siamo tutti scossi e per ora non sappiamo bene cosa sia successo. Ha cominciato con grande entusiasmo. Era alla sua prima esperienza in una competizione: l’obiettivo era quello di partire e arrivare.