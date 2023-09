Chiedono verità e giustizia i familiari di Alessia Neboso, la 21enne che pochi giorni fa ha perso la vita, in seguito ad una complicazione legata ad un intervento al seno. L’uomo e tutti i parenti, non riescono proprio a rassegnarsi a questa grave perdita.

Sono giorni di strazio e tristezza quelli che stanno vivendo queste persone. Purtroppo la giovane ha avuto delle complicazioni legate all’intervento a cui si è sottoposta.

Alessia era andata a vivere in Francia con il fidanzato, ma visto che avevano il progetto il matrimonio, hanno deciso di tornare al loro paese d’origine, nella provincia di Napoli.

La ragazza per riuscire a pagarsi l’operazione ha dovuto lavorare a lungo. Voleva qualche taglia in più, per poter indossare l’abito dei suoi sogni, per il giorno più bello della sua vita, ma qualcosa è andato nel verso.

Il padre Salvatore Neboso, in un’intervista con Il Mattino, ha voluto ripercorrere quei momenti, ma soprattutto ha voluto fare un disperato appello. Ora chiede solo verità e giustizia per la figlia.

Il disperato appello del padre di Alessia Neboso e ciò che ha vissuto

Alessia si è sottoposto a quell’intervento lo scorso 11 settembre, in una clinica di Napoli. Sembrava stare bene, per questo la sera i medici le hanno dato le dimissioni.

Nel giro di pochi giorni la situazione della giovane però è peggiorata all’improvviso. Accusava febbre e spossatezza. I familiari dopo diverse insistenze, il 20 di settembre sono riusciti a chiedere di nuovo alla clinica di farle un controllo.

Il giorno dopo visto un peggioramento delle sue condizioni, hanno chiesto il trasferimento alla clinica Villa dei Fiori ad Acerra. La sottopongono ad un’altra operazione, ma poche ore dopo i familiari hanno ricevuto la straziante notizia, del suo decesso.

La famiglia ora è sconvolta ed addolorata da questa perdita. Il padre ha detto: “Vogliamo sapere la verità sull’accaduto, dal primo momento dell’operazione. Alessia era in perfetta forma!”