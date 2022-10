Il dolore e lo strazio del marito di Giovanna Satta, dopo il suo decesso: ha voluto ringraziare tutti per i gesti di generosità

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i familiari di Giovanna Satta, la ragazza che ha perso la vita dopo il parto della sua terza bambina. L’uomo sconvolto, ha voluto fare delle rivelazioni su cosa è accaduto nei minuti precedenti alla sua scomparsa.

Per la famiglia ora arrivato il momento di chiedere giustizia e verità. Purtroppo si stanno trovando davanti a fare i conti con una perdita prematura ed inaspettata.

I fatti sono avvenuti nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 ottobre. Mentre era ricoverata al reparto di ostetricia e ginecologia della Clinica San Pietro a Sassari, in Sardegna.

Giovanna era alla sua terza gravidanza e purtroppo, la situazione non stava procedendo bene. Era una gravidanza con dei problemi e i dottori nella notte, si sono presto resi conto che le condizioni della mamma e della piccola erano molto gravi.

Per questo motivo, con la speranza di poterle salvare, hanno deciso di sottoporla ad un cesareo d’urgenza, anche se era al sesto mese. Tuttavia, è proprio durante l’intervento che la donna ha perso la vita, senza poter mai conoscere la sua terza figlia.

Giovanna da ciò che è emerso fino ad adesso, ha perso la vita per un’emorragia ed un arresto cardiaco. Tuttavia, sarà solo l’esame autoptico a rivelare cosa lo abbia provocato.

Lo strazio del marito di Giovanna Satta

Stefano Corda in questo momento sta vivendo un lutto davvero triste, oltre alla moglie ha perso anche la madre delle sue tre bambine. In un’intervista con un quotidiano locale, ha dichiarato:

È troppo, non riesco a dire niente, fa troppo male. Voglio giustizia. Ringrazio tutti per la solidarietà.

La comunità di Padru dove la giovane famiglia viveva, ha avviato una grande catena di solidarietà. Hanno deciso di avviare una raccolta fondi per la famiglia, affinché possano avere il denaro necessario per andare avanti. Nel frattempo il pm del caso, ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo, per capire l’esatta causa che ha portato al suo decesso.