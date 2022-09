La famiglia del piccolo Mattia Luconi dopo il ritrovamento del corpo, ha deciso di chiudersi nel silenzio, vista la grave perdita subita. Il papà Tiziano ha partecipato per otto lunghi giorni alle ricerche e poco dopo, anche la mamma si è unita alle operazioni di soccorso.

Tuttavia, il triste epilogo è arrivato nella giornata di venerdì 23 settembre. Un agricoltore ha trovato il corpo del bambino su uno dei suoi terreni.

Visti i giorni che ha passato fuori ed i 13 km percorsi con la forza dell’acqua, era in avanzato stato di decomposizione. Però gli agenti hanno capito che era lui proprio grazie alla felpa gialla e verde che aveva indosso la sera dell’alluvione. Il padre con il cuore a pezzi, ha dichiarato:

Speravo che non lo ritrovassero. Ora tutte le speranze sono finite. Mi sento come una statua di cristallo in frantumi. Ho pensato che il mio gnometto potesse essersi salvato salendo su un albero. Ho provato a credere nel miracolo.

Sono distrutto, non riuscirei a vederlo così. Mi sento come una statua di cristallo in frantumi. Il dolore mi annienta.

Questo perché oltre al test del DNA, che potrebbe essere eseguito nelle prossime ore, toccherà anche ai familiari fare il riconoscimento.

Lo strazio della mamma del piccolo Mattia Luconi

Maria Silvia Mereu quella sera era andata a riprendere il figlio dal papà, dopo aver chiuso la farmacia. A causa della pioggia, il fiume Nevola è esondato e l’acqua ha investito la loro auto.

Con la speranza di potersi salvare, sono scesi dal veicolo. La donna con una mano si teneva aggrappata ad un albero e con l’altra teneva il figlio stretto a sé. Tuttavia, la forza dell’acqua glielo ha strappato via e per 8 lunghi giorni, oltre al ritrovamento dello zainetto e delle scarpe, del bimbo non c’era traccia.

Dopo le dimissioni dall’ospedale, nel quale è stata ricoverata per un principio di polmonite, la giovane mamma tornata a casa si è recata subito sul luogo per poter aiutare nelle ricerche.