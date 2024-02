Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo ora i familiari di Virginia Russo, l’architetta deceduta a soli 46 anni, a causa di alcuni dolori gastrointestinali. Dopo la sua improvvisa scomparsa, hanno scelto di sporgere una denuncia, al momento contro ignoti.

Il pm che si sta occupando del caso, vista la richiesta della famiglia di sapere la verità, ha scelto quindi di disporre l’autopsia sul corpo della donna. Questo esame dovrà chiarire l’esatta causa che ha portato al suo decesso. Ha lasciato due figli di 8 e 3 anni. Intervistato dal quotidiano Fanpage.it, il legale Enrico Francolini, che assiste i parenti della vittima, ha detto:

Vogliono soltanto conoscere la verità, non puntano il dito contro nessuno. Vogliono sapere perché una donna di 46 anni e in buona salute, si è spenta nell’arco di 3 ore. Godeva di buona salute, era una sportiva. Non fumava, non faceva uso di altre sostanze o di alcol.



Ma è deceduta all’improvviso, lascia due bambini di 3 e 8 anni. Dopo i dolori ha immediatamente allertato l’ambulanza, pensava di avere la gastroenterite. Non sono un medico, non posso immaginare che ci sia dell’altro. Ma spetta agli inquirenti fare chiarezza.

Il decesso improvviso di Virginia Russo

CREDIT: ALL IN 4K

Il dramma dell’architetta molto conosciuta nella città di Roma, è avvenuto solo pochi giorni fa, mentre si trovava nella sua abitazione nella Capitale. Ha iniziato ad accusare alcuni strani dolori gastrointestinali e visto che la situazione non migliorava, ha allertato i sanitari.

Questi ultimi sono presto arrivati nella casa e l’hanno sottoposta ad un elettrocardiogramma. Prima di andare via però, l’hanno invitata a recarsi in ospedale, per fare ulteriori accertamenti. Le condizioni di Virginia sono peggiorate ulteriormente nel giro di pochi minuti, al punto che hanno dovuto chiedere un nuovo intervento del 118 in casa.

Quando i soccorritori sono arrivati nella casa della famiglia per la seconda volta però, non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. Questa volta Virginia Russo era ormai deceduta, lasciando un grande strazio a chi le voleva bene. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sul caso.